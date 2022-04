Márki-Zay Péter az európai parlamenti választásokra készül

Húsvéti beszédét a politikus azzal kezdte, hogy a választási vereség okát nem egymásban kell látniuk, ugyanis "nem az elkövetett hibák, hanem a körülöttünk kiépült rendszer" az oka annak, hogy két héttel ezelőtt nem sikerülhetett "ez a nagyon fontos projekt", amelyre ő az életét tette fel. Szerinte ki kell mondani: ez volt az utolsó kísérlet, amely el is bukott, és aki most úgy gondolja, hogy ugyanezt megkísérelve négy év múlva a rendszer leváltható, egyben legitimálja is a rendszert, úgy állítja be, mint hogy ha ezek a választások demokratikusak lettek volna, miközben egyáltalán nem voltak azok.

Ők kormányváltást és a rendszer "alapvető" leváltását tűzték ki célul. Az újabb építkezéshez az egyik alapkövet a Kossuth Körök (a Márki-Zay Péter fémjelezte Mindenki Magyarországa Mozgalom helyi szervezeti egységei) jelentik a politikus szerint. Azt mondta, az április 3. óta eltelt két hétben kétezer új tag jelentkezett ezekbe, amelyekkel az "igazságot" kívánják eljuttatni az ország minden szegletébe, ellensúlyozva, hogy a Fidesz-KDNP gyakorlatilag az egyeduralkodó politikai erő a magyar vidéken.

Emellett elkezdték a "civilek pártjának" az építését is, amellyel

két év múlva indul az európai parlamenti választáson.

Egy széles társadalmi összefogással létrejövő, korrupcióellenes, az Európai Néppártban politizáló, mindenfajta szélsőségtől mentes közösség lesz - vázolta az országgyűlési választáson jelentős veszteséget szenvedett ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje.

