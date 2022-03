Márki-Zay Péter: szeretném, ha kétharmaddal sikerülne legyőzni a Fideszt

Márki-Zay Péter az Arénában

Ki lesz a honvédelmi miniszter, ha április 3-án megnyerik a választást?

Senkinek sem ígértünk ilyen posztot. Ha valaki amiatt aggódik, akkor megnyugtatom, hogy az árnyékkormány tagjainak nincs megígért miniszteri pozíciójuk.

De van árnyékkormánya?

Van árnyékkormány, amiben az egyes szakterületeknek felelősei vannak, koordinátorai vannak, akik a kormányprogram kidolgozásában vettek részt, és ebből kimondottan a kampányígéretek összehangolásáért, a pártokkal való egyeztetéséért, szakértőkkel, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, érdekcsoportokkal való egyeztetésért feleltek.

Akiket a névsorban látunk, azok nem miniszterjelöltek az árnyékkormányában?

Nem.

Szakértők?

Szakértők.

Megtartanák-e a hadsereg parancsnokát, ha megnyerik a választást?

Erről megint csak nem tudok nyilatkozni. Én személy szerint nem tudom megítélni az ő munkáját. Én valószínűleg egyébként nagyon sok mindenkit örömmel megtartanék a jelenlegi fideszes teljes adminisztrációból, van nagyon sok olyan szakember, aki teljesen szakértőként dolgozik és nem politikai végrehajtó. Szerintem nagyon sok jó ember dolgozik ma is a minisztériumokban, kormányhivatalokban, és ezeknek a munkájára számítunk a továbbiakban is.

Háború van Ukrajna és Oroszország között. Engedné-e a fegyverszállítást Magyarországról Ukrajnába?

Azért tisztázzuk, hogy a Fidesz ezt megteszi. Most éppen frissítették a szabályokat, Orbán Viktor is, ha nem a magyar–ukrán határon lép át, akkor már nem zavarja a fegyverszállítás Magyarországról Ukrajnába. Ha, mondjuk, Románián keresztül szállítanak, ez ma is van, ugyanúgy, ahogy sokáig tagadták, hogy NATO-csapatok kellenének, hogy jöjjenek Magyarországra. Putyin azt kérte a keleti tagországoktól, hogy ne engedjenek NATO-csapatokat a területükre, egyedül Orbán Viktor teljesítette Putyinnak ezt a kérését.

A magyar katonák is NATO-katonák.

Igen, de az összes többi, tehát a Baltikum, Lengyelország, Románia kimondottan erősítést kapott és Orbán pedig visszautasította ezt mindeddig, aztán két nappal ezelőtt most már Orbán Viktor is engedélyezte, valamiért csak a Dunántúlra. Ezt azért nem egészen értem, mert nem biztos, hogy nekünk Ausztriát kellene védeniük, szerintem Magyarországot kellene védeniük, tehát az ukrán határhoz is kellene NATO-csapat.

De NATO-csapatok azóta vannak Magyarországon, amióta Magyarország csatlakozott a NATO-hoz.

Vannak természetesen, de most külön engedélyezte Orbán Viktor, illetve az Országgyűlés, hogy NATO-csapatok jöhessenek a Dunántúlra. Én azt gondolom, hogy egészen az ukrán határig kellene a NATO-csapatok jelenlétét engedélyezni, hiszen nekik Magyarországot kell védeni és nem Ausztriát.

Azzal egyetért, hogy a magyar és az ukrán határon semmilyen formában ne mehessen át halálos erőt képviselő fegyver?

Iyen fegyvert Orbán Viktor most is szállít Ukrajnának.

De nem a magyar–ukrán határon keresztül.

Az olyan mindegy, ne haragudjon!

Biztos, hogy mindegy?

Teljesen mindegy.

A kormányhatározatban az szerepel, hogy…

A kormányhatározat szerint nem mindegy, de ha Románián keresztül megy, akkor már szabad.

De az nem ugyanaz.

Ha a NATO fegyvereket szállít Magyarországon keresztül Ukrajnába, csak nem Záhonynál lép át, hanem Románián keresztül megy, akkor Orbán szerint ez rendben van. Ez nem jelent semmilyen fenyegetettséget. Magyarország fenyegetettségét Benkő Tiborral, a honvédelmi miniszter úrral egyetértve én is abban látom, hogy a NATO-csapatok védenek bennünket, a NATO-tagságunk véd bennünket, és ezért nagyon fontos, hogy mi a NATO-val együttműködjünk a jövőben is.

Magyar katonát küldene-e Ukrajnába?

Soha fel nem merült, soha! Ez egy aljas fideszes hazugság, hiszen amikor én azt mondtam, hogy nekünk a NATO-val kell együttműködni, amit egyébként Orbán Viktor szó szerint és a minisztere is szó szerint elmondott, akkor ebbe belemagyarázni azt, hogy katonákat küldene bárki Ukrajnába, amikor soha egyetlenegy NATO-tagországban fel sem merült, nyilvánvalóan hazugság. A NATO-val való együttműködésre viszont azért van szükségünk, hogy Magyarországot megvédjük. Orbán Viktor sokszor elárulta már a NATO-t, én nagyon remélem, hogy a mostani együttműködés nem romlani, hanem erősödni fog.

Az ön információi szerint a NATO szállít fegyvereket Ukrajnába?

Az Európai Unió szállít, amelynek nyilván sok NATO-tagállam tagja van, mint Magyarország is, és az Európai Unió fegyverszállítását Orbán Viktor is megszavazta. Ráadásul magyar felségjelű gépek is részt vesznek a szállításban.

Azok NATO-gépek.

Magyar felségjelű gépek részt vesznek az ukrajnai fegyverszállításban, Orbán Viktor megszavazta a fegyverszállítást Ukrajnának az Európai Unióban. Ezek a tények. Az összes többi hazugság.

Tartja-e azt a véleményét, amit a háború felelőséről mondott: „Orbán Viktor egy személyben felelős azért, hogy most háború van Ukrajnában és emberek halnak meg.”

Tessék előtte a következő egy percet is lejátszani.

Ezzel a hat ellenzéki párt egyetért?

Ez az én magánvéleményem, nem kérdeztem meg az ellenzéki pártokat, hogy melyiknek mi az álláspontja, egy biztos: Orbán Viktor volt az, aki az elmúlt években folyamatosan akadályozta Putyin parancsára Ukrajna NATO- és EU-csatlakozását. Orbán Viktor volt az, aki elzárta a gázt Putyin parancsára az ukrán határon, ezzel az ukrajnai magyarságot is nagyon nehéz helyzetbe sodorva, és akkor most nem soroltuk fel az összes többi árulását, amikor orosz kémeket telepített Budapestre a Nemzetközi Beruházási Bank keretében, diplomáciai mentességet adott nekik vagy amikor éppenséggel az amerikaiak által üldözött orosz fegyvercsempészeket Budapesten letartóztatva, nem az amerikai kérdésnek megfelelően Amerikának adta ki, hanem hazaengedte őket Putyinhoz Oroszországba. Tehát én azt is fönntartom, hogy ez szerintem hazaárulás volt.

A NATO-tagság Ukrajnának reális, valós lehetőség volt ön szerint?

Ezt egy bukaresti nyilatkozatban a NATO adta meg, tehát ez nem az én véleményem, ezt a NATO vetette föl. Ez egy közös NATO-nyilatkozatban van, amit egyébként Magyarország is aláírt.

A haderőfejlesztés menetével, ahova most eljutott Magyarország, egyetért? Dobrev Klára azt mondta, hogy az rendben van, korábban nem volt rendben.

Nemcsak hogy rendben van, azt tovább kell folytatni, Magyarországnak olyan hadseregre van szüksége, ha a magyar hadsereg kivonul a határra, akkor az első kanyarban ne álljanak le a páncélosok. Hódmezővásárhelyen láttam sajnos ilyet. Nyilván a hadseregnek biztosítani kell mindent ahhoz, hogy a NATO-kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Ami pedig a GDP 2 százalékának a honvédelmi célú kiadásait jelenti, Magyarország még mindig nem jutott el idáig.

Mikorra kell eljutni idáig?

Ez egy szerződéses kötelezettség, de a tisztesség kedvéért azt is el kell mondani, hogy az Egyesült Államok kivételével egyik NATO-tagállam sem teljesítette rendszeresen ezt a 2 százalékos előírást, tehát nem Magyarország az egyetlen. Az biztos, hogy Magyarország föltűnően keveset költött a honvédelemre, és az utóbbi időben jóval többet költ. Amennyiben ez ténylegesen a haderőfejlesztésről és nem a korrupcióról szól, akkor természetesen maximálisan támogatom.

Említette, hogy látott már olyat hódmezővásárhelyiként, hogy a kanyarban leáll a harci jármű. Biztonságpolitikai tapasztalata ezen túl van?

Én abszolút nem vagyok szakértője a kérdésnek, éppen ezért más olyan szakértőkkel konzultálok erről, mint például Wesley Clark volt amerikai négycsillagos tábornok, akivel egyeztettünk ebben a kérdésben, olyan NATO-szakértőt, mint Evelin Farkas, egy magyar származású, amerikai születésű szakértő, nagyon komoly NATO-szakértőkkel egyeztettünk ezekben a kérdésekben, és az ő véleményükre fogok hallgatni a további területeken. Annak ellenére, hogy én közgazdász vagyok, de például ott is a korábbi jegybankelnökök, Surányi György és Bod Péter Ákos, illetve volt alelnök, Király Júlia segíti a mi tájékozódásunkat és programunkat, és minden más területen is a legkiválóbb szakemberekkel kell együtt dolgozni. Egy leendő miniszterelnöknek nem feladata az, hogy minden kérdésben ő legyen a legtájékozottabb, nem feladata megmondani két héttel előre, hogy mikor lesz az első járványhullámnak a csúcsa. Én nem szeretném a ceausescu-i modellt követni, amit Orbán követett, akár a saját kertje végében, Felcsúton épített több ezres stadionnal, akár azzal, hogy mindenhez jobban ért, mint a szakértői.

Surányi György benne van még a csapatban?

Igen.

Azért kérdezem, mert az első videójában, amit az árnyékkormányról mondott, azt mondta, hogy ő felel az ígéretek gazdasági hátteréről, de az írott papíron, a szövegben már nem látom őt a csapatban.

Amit ön említ, az csak az egyszemélyi felelősök egy-egy területért, ahol Király Júlia a felelőse ennek, de együtt dolgozik egy teljes gazdaságpolitikai kabinettel, amelyben Mellár Tamástól Bod Péter Ákoson keresztül Surányi Györgyig nagyon sok komoly közgazdász van, vagy Bojár Gábor is.

Érdekes kijelentéseket tett a kárpátaljai magyar menekültekkel kapcsolatban: „Az is tény, hogy míg korábban át kellett jönniük a határon aznap és a lakhatatlan ingatlanba bejelentkezett kétszáz egyikeként leadták a szavazatukat a Fideszre, most nem kell átjönni, mert már itt vannak. (…) Ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy azért nagyon sok kárpátaljai magyar, az inkább oroszpárti lehetett, mint ukránpárti ebben a konfliktusban akár. Tehát én azt nem tudom kizárni, hogy a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük.” Van egy másik nemcsak választási belpolitikai szempontú értelmezése erre a helyzetre?

Van, természetesen. Én legfőképpen azért aggódom az ukrajnai magyarság sorsáért, mert most őket azért éri ukrán oldalról kritika, mert a mi miniszterelnökünk, Orbán Viktor a NATO árulója volt, és nagyon komoly felelősség terheli azért, hogy ez a háború egyáltalán kitört, hiszen sajnálatos módon a NATO Ukrajnának nyújtott segítségét még hetekkel a háború kitörése előtt is akadályozta, amikor kibervédelmi támogatást akart adni a NATO Ukrajnának, és ezt Orbán Viktor vétózta meg. Orbán Viktor Putyin ügynökeként dolgozott a NATO-ban, dolgozik az Európai Unióban, és ezzel nagyon komoly veszélynek tette ki az ukránokat és az ukrajnai magyarokat is. Ha valamiért kellemetlen helyzetben vannak Kárpátalján a magyar testvéreink, az azért van, mert Orbán Viktornak sajnos óriási felelőssége van abban, hogy a NATO és az Európai Unió az ő árulása miatt nem tudta megvédeni Ukrajnát ettől a háborútól, és ennek a következményei nagyon sajnálatos módon kivetülnek a kárpátaljai magyarságra is. Én nagyon örülök ugyanakkor annak, hogy Orbán Viktor most mindenféle menekültet befogad, csak azért mondom, mert hirtelen Orbán Viktor elfelejtette a migráns szót és a régen elfelejtett menekült szót viszont újra bevezette. És míg korábban mindenféle migrációval szemben gyűlöletkampányt folytatott és másokat vádolt migránsok betelepítésével, most hirtelen ‒ és ezt tapsoljuk meg, ünnepeljük meg! ‒ válogatás nélkül fogad be menekülteket Ukrajnából, nemcsak magyar nemzetiségű testvéreinket, hanem ukránokat is, sőt, bármilyen harmadik országból érkező indiaiakat, pakisztániakat, afrikaiakat is.

Nem érez különbséget egy háború okozta menekülthullám meg egy gazdasági migráció között?

Természetesen én óriási különbséget érzek, Orbán Viktor volt az, aki nem érzett különbséget, amikor kiírta azt, ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját, utána pedig munkavállalási céllal betelepített több tízezer migránst. Örülünk neki, hogy most megfordult ebben a kérdésben, mint oly sok más kérdésben, hogy a szélkakas most éppen jó irányban áll, ennek örüljünk, ez egy komoly fejlemény, és ezzel ő jó pontokat szerzett nemzetközileg is, hiszen Magyarország tekintélyét emelte, hogy befogadott immár több mint százezer ukrán menekültet. Én továbbra is kérem azt, hogy ne csak a civil szervezetek és önkormányzatok, de a kormány is nagyobb részben vegye ki a felelősségét és a szerepét a menekültek elhelyezésében. Különös tekintettel kérem, hogy gondoskodjanak azokról a magyar állampolgárokról, akik pillanatnyilag azért nem kapnak segítséget, menekülve a háború elől Beregsurányban vagy Záhonyban, mert magyar állampolgárként, lehet, hogy egy lakhatatlan fészerbe kétszáz társával együtt még bejelentett lakcíme is van, de minthogy magyarországi lakcímmel rendelkezik, ezért őt nem minősítik menekültet.

A legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, ha ez a kérdés felmerül a gyakorlatban, akkor ezt át fogják gondolni.

Ezt sürgősen át kell gondolják. Én kint voltam a határon a múlt héten, és ez napi szinten felmerül ez a probléma.

Hogyan oldanák meg az energetikai kérdéseket? Elzárná-e a gázcsapot, mint ahogy Kocsis-Cake Olívio mondja?

Kocsis-Cake Olíviót kell megkérdezni az ő nyilatkozatáról, a fideszes hazugságokkal szemben ilyen soha föl sem merült. Annyira ostobának nézik a magyar embereket a kormánypropagandában, hogy egy olyan erőműt emlegetnek a rezsicsökkentés zálogaként, amely nemcsak hogy nem működik még papíron sem, még az engedélyezése sem ért véget és hét év csúszásban van. Hogy hét év alatt hét év csúszást szerzett a Paks 2 erőmű, semmilyen jelentősége nincs a rezsicsökkentésben és Magyarország 2022-es biztonságos energiaellátásában, a kormány mégis ezzel hülyíti az embereket, ez végtelenül fölháborító. A másik hazugságuk a gázszállítás, hiszen a gázszállítást egyetlenegy nyugati ország sem korlátozta. Nemcsak az Északi Áramlaton vagy más csatornákon keresztül, de még Ukrajnán keresztül is! Putyin Ukrajnán keresztül is több gázt szállít a háború kezdete óta Európába, mint előtte, nem kevesebbet.

Fenn is tartaná ezt a rendszert, hogy a gáz és az atomenergetikai kérdések ne lehessenek szankciók tárgyai?

Az atomenergiai szerződések szankcióját Orbán Viktor megszavazta. Erről hazudik és hallgat róla, de az Európai Unióban Orbán Viktor fideszes képviselői megszavazták a Paks 2 engedélyezésének a leállítását is, minden roszatomos szerződés leállítását.

Mit tenne az atomerőmű kérdésével? Eldöntöttnek látja?

A Fidesz is megszavazta azt a határozatot, amivel az Európai Unió a Roszatommal való együttműködést leállította, felfüggesztette. Ezzel nekem semmilyen problémám nincs. A jelenlegi késésekből az látszik, hogy soha nem fog elkészülni Paks 2, és semmi köze nincsen a magyarországi energiabiztonsághoz. A gázszállításoknak van természetesen, és a gázszállítások megvannak. Nyilván a rezsicsökkentés és az elszabadult nemzetközi gázárak miatt Magyarország a tározókban lévő gázt használta eddig ezen a télen, Magyarországon a tározók szinte kiürültek, sürgősen ‒ és ez energiabiztonsági kérdés ‒ ezeket a tározókat fel kell tölteni. Orbán Viktornak az első feladata az legyen, hogy ne csak a folyamatos fogyasztáshoz, hanem tartalékban is tessék föltölteni a magyarországi tározókat. Ez az egyik feladat. A másik hosszú távú megoldás. Természetesen az egész Európai Unióban, minden tisztességes országban ugyanezt teszik, függetlenedni az orosz energiától, és ehhez az kell, hogy minél nagyobb arányban legyen megújulóenergia-termelés Magyarországon. Sajnos ebben nagyon lemaradt Magyarország a környező országokhoz és az Európai Unióhoz képest is.

Az Európai Parlament határozatát tekinti irányadónak az atomügyek kérdésében, vagy az az Európai Bizottság, vagy az Európai Tanács álláspontját tartja ebben irányadónak? Nem feltétlen ugyanaz.

Sőt, még tovább megyek, a magyar parlamentnek is ezeket meg kell szavazni, csak akkor lép életbe Magyarországon, ezért arra kérjük Orbán Viktort, hogy amit ott elfogadott, többek között az orosz propaganda tilalmát is, azt tessék itthon életbe léptetni, és az orosz propaganda tilalmát ne csak a Russia Today televízióra és a Sputnikra meg hasonlóra terjesszék ki, hanem a magyar közszolgálati rádióban, illetve a Kesmához, a Fidesz birodalmához tartozó lapokban és facebookos oldalakon is tessék leállítani a hazug orosz háborús propagandát.

A közös ellenzéki államfőjelölt ügyében egy ideig egymás mellett futott Róna Péter és Iványi Gábor. Iványi Gábor mellett nagyon sok aláírás gyűlt. Miért nem sikerült ebben elsőre egy közös álláspontot az asztalra tenni?

Sikerült. Az, hogy volt több jelölt, az egészséges dolog. A Fideszben is volt több jelölt, de Orbán Viktor úgy döntött, hogy most az orbánviktoros fülbevalós Novák Katalin lesz a köztársaságielnök-jelöltje a Fidesznek. Az ellenzékben szintén volt egy ilyen többjelöltes eljárás, és annak végén közösen a hat ellenzéki párttal, tehát egy hétoldalú egyezségben úgy döntöttünk, hogy Róna Péter lesz a közös jelölt. Fölmerültek más nevek is, többek között Iványi Gábor, akit mindannyian nagyon nagyra becsülünk, és felmerült az is, hogy ne állítsunk ellenzéki köztársasági elnökjelöltet. A közös döntés végül egyértelműen Róna Péterre esett.

Egyhangú volt a döntés?

Igen.

Senki nem mondta, hogy ez nem jó?

Nem.

Király Júlia sem? Huncut pici gazembernek nevezi Róna Pétert.

Király Júlia nem szavaz. Amikor a hat párt és a miniszterelnök-jelölt egyeztet, ott nincs Király Júlia. Király Júlia személy szerint fenntartásait megfogalmazta, nyilvánvalóan mások is.

Nem okoz zavart, hogy az egyik fontos gazdasági tanácsadója, Király Júlia vissza is mondta a nyilvános szerepléseit?

Nem, ő csak azt mondta vissza, hogy ebben a kérdésben nem szeretne megszólalni és a nyilvánosság előtt abban az időszakban, amikor ez a kérdés sokat szerepelt, akkor nyilvánvalóan emiatt nem akart szerepelni. A munkáját soha nem állította le, folyamatosan dolgozott az ellenzéki árnyékkormány gazdaságpolitikai felelőseként.

Nem kell kezelnie Önnek mint miniszterelnök-jelöltnek azt a kérdést, hogy Róna Péter Király Júliát a devizahitelezés hét főbűnöse egyikének tartja, Király Júlia pedig huncut, pici gazembernek mondja a közös államfőjelöltjüket?

Én ezt az egyik legfontosabb vívmánynak tartom a nyugati demokráciákban, hogy nyílt viták lehetnek, hogy nem kell a pártnak egy közös álláspontja legyen, mint a Fideszben.

Jó, de ez sértegetés volt.

Ez nem egy bolsevik párt, ahol a konfliktusokat háttérben és a szőnyeg alá söpörve kezelik, ahol mindig egységes az álláspont, ahol szó szerint ugyanazt mondják egy-egy kérdésben. Emlékszem a Szájer-botrány idején, szó szerint ugyanazt nyilatkozta az összes fideszes politikus, amikor megállították őket, hogy az egyetlen helyes döntést meghozta Szájer, amikor lemondott. Ez egy bolsevik pártban, mint a Fidesz, természetes. Az ellenzék az nem egy ilyen szervezet, itt mindenki egyéniségként is nyugodtan elmondhatja a véleményét, sőt, sajnos hibázni is joga van mindenkinek, nekem is, pártoknak is. Egy ilyen sokszínű, demokratikus közösséget szeretnénk most Magyarország vezetésére fölkérni. Én biztos vagyok benne, hogy a Fideszben rengeteg normális, tisztességes ember is van, akik nem értenek egyet se a Fudan egyetemmel, se a kínai vasúttal, se az azeri baltás gyilkos kiadatásával és még nagyon sok mindennel, de egyszerűen nem mernek megszólalni, pedig ez az ország sokkal boldogabb, szabadabb és gazdagabb lenne akkor, ha ezeket a véleményeket elmondhatnák és lenne egyfajta kontroll, nem egyszemélyi vezetés lenne Magyarországon. Én pont abban látom a Fidesz egyik legnagyobb gyengeségét, hogy rendkívül diktatórikus, bolsevik módon irányítja ezt az országot, a legnagyobb ostobaságokat elkövetve a járványkezelésben, a gazdasági helyzet kezelésében. De meg kell dicsérjük Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank fideszes elnöke teljesen nyilvánosan kritizálta Orbánt már tavaly május óta az infláció elszabadulásáért. Teljesen igaza volt. Sajnos Orbán rá sem hallgatott, ezért van Magyarországon az egész Európai Unióban a legmagasabb infláció, de most is a forint gyengülése az orosz rubelt követő második legnagyobb veszteség a világgazdaságban, még az ukrán hrivnya sem gyengült annyit az ukrán háború kapcsán, mint a magyar forint.

Beül-e a parlamentbe, ha nem nyernek a választáson? Mert ha nyernek, akkor nyilván.

Nem döntöttem még ezt el, bevallom, nyilván sok tényezőtől függ, többek között a vásárhelyi eredményektől is. Nem is erre készülök. Én nagyon szeretném, hogyha kétharmaddal sikerülne legyőzni a Fideszt, remélem, hogy a hihetetlen mennyiségű propaganda- és hazugságözön ellenére a józan magyar emberek lesznek többségben, akik Nyugathoz akarnak tartozni és nem a Kelethez. Én arra készülök, mind Lázár Jánossal szemben a körzetben sikeres leszek, mind az ellenzéki szövetség győzni fog április 3-án.

Hogyan értelmezi azt, amit Gyurcsány Ferenc mondott közvetlenül az előválasztás után, hogy először van a parlament és majd aztán van a miniszterelnök megválasztása?

Gyurcsány Ferenc azt is elmondta, hogy meg fogja választani a parlament a közös miniszterelnök-jelöltet, Márki-Zay Pétert. Ebből különösebb következtetéseket nem kell levonni. Az biztos, hogy az ellenzéki pártok között is van rivalizálás, nem véletlenül tartott nagyon sokáig az ellenzéki közös lista összeállítása. De nagyon elégedett vagyok, sikerült azokat a nagyon fontos szempontokat érvényesíteni még a pártokkal szemben is, hogy például három roma képviselő bejutó helyen ott legyen, hiszen Magyarországon az elmúlt 12 évben csak egyetlenegy romát sikerült fölzárkóztatni, Farkas Flóriánt, akit másfél milliárdos visszaéléssel gyanúsítanak, és ennek ellenére ott van a parlamentben és szavazhat. A roma felzárkóztatás egy olyan fontos kérdés, amit a következő kormánynak feltétlenül meg kell oldania.

A Párbeszéd pozíciója volt a vitáknak a gyökere?

Én nem emlékszem arra, hogy a Párbeszéd pozíciója bármilyen vitának lett volna tárgya.

Akkor mi lassította ilyen sokáig?

Minden párt minél több helyet szeretett volna ezen a listán, hiszen itt személyes sorsról is van szó, a pártok esetében ezek fontos kérdések. Mi, akik fölülről nézzük ezt a folyamatot, csak azt látjuk, hogy egy sokszínű, demokratikus közösséget építünk. Magyarország teljes gazdasági fejlődése azon múlik most, hogy ez a közösség le tudja győzni ezeréves történelmünk legkorruptabb kormányát, legkorruptabb kormányfőjét, hogy ne a lopás, hanem a tisztesség győzedelmeskedjen majd április 3-án. Ez a legfontosabb.

Mi az ellentétük gyökere Jakab Péter jobbikos politikussal és a Momentummal?

Nehéz erre válaszolnom. Vannak egyéni politikai szempontok, és vannak olyan közösségi szempontok, amelyek teljes Magyarországnak a közös győzelmét kívánják. Még a fideszesek is jobban fognak járni, ha április 3-án leváltjuk a végtelenül korrupt és Putyint mindenben kiszolgáló Fideszt.

A Momentum ki is adott egy belső körlevelet, hogy legyenek szívesek a tagjaik jelezni, ha Márki-Zay Péter csapatával bármilyen módon együttműködnek. Ezt lehet másképpen értelmezni, minthogy el akarja szívni a momentumos kádereket?

A mostani kampánycsapatban is nagyon sok momentumos, nagyon sok jobbikos szakember működik, ugyanúgy, ahogy az összes többi párt is delegált szakembereket, és nagyon büszkék vagyunk rá. Én pártonkívüliként nehezen tudnám elszívni a pártoktól a pártembereket.

Nem sikerült vagy nem akart pártot építeni az MMM-ből?

Az MMM-ből nem akartunk pártot építeni, közel másfél évvel ezelőtt volt egy ilyen szavazása az elnökségnek a Mindenki Magyarországa Mozgalomban. Mi mindenképpen az összefogást képviseltük és az MMM-ban minden pártnak vannak ott tagjai természetesen, ez egy nagyon színes közösség.

Letett arról, hogy párt legyen belőle, vagy még napirenden van?

Nem az MMM-ből akartunk egy pártot építeni, hanem egy olyan nem tolvaj konzervatív pártot szeretnénk, amelyre tisztességes emberek, valódi keresztény emberek is nyugodtan szavazhatnak. Most ilyen nincs, ez egy óriási hiba. Nyilván ott van a Jobbik mint jobboldali párt, radikálisok, de a volt MDF-es, volt fideszes szavazók hiányolják azt, hogy egy becsületes jobboldali párt is legyen Magyarországon.

Akkor most elindít egy pártszervezést?

Ez már elindult, hiszen két ilyen párt van Magyarországon, amely ezt a réteget képviseli, az Új Kezdet Gémesi György vezetésével és a Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt. Ennek a két pártnak az egyesítésével és nagyon sok, akár az MMM-ben, akár azon kívül politizáló vagy aktivistaként dolgozó jobboldali, szabadelvű, keresztény embernek a részvételével egy magyarországi Európai Néppárt-tagpártot mindenképpen szeretnénk felépíteni, tehát van egy ilyen törekvés.

Ki lesz az elnök? Ezek nagyon fontos személyi kérdések.

Voltak, akik az én személyemet javasolták erre a pozícióra, nyilván Gémesi Györggyel és Pálinkás Józseffel szeretnénk ezt a kérdést rendezni. Egyelőre mindhármunk neve fémjelzi ezt a kezdeményezést. Március 15-én az Európai Néppártnak a vezetője, Donald Tusk is idelátogat Budapestre, és nyilvánvaló, hogy az én varsói látogatásom vagy éppen Mikulas Dzurindánál, az Európai Néppárt pártalapítványának a vezetőjénél tett látogatásom Pozsonyban vagy Manfred Weberrel való beszélgetésem Brüsszelben mind azt szolgálták, hogy legyen az Európai Néppártnak Magyarországon egy jelentős szervezete. Ezt mi föl is fogjuk majd építeni. Most természetesen nem erre koncentrálunk.

Akkor még neve sincs az új politikai formációnak?

Természetesen már vannak munkanevek, nincs véglegesítve ez a név, és majd a bejegyzéssel lesz meg csak a végleges neve.

Hogyan képzeli a kormányzást, ha megnyeri a választást, frakció nélkül?

Amikor én egy saját frakciót szerettem volna a parlamentben, akkor részben az így is bejutó roma képviselőkre gondoltam, akik három pártból érkeznek most, részben azokra a konzervatívokra, akiket most az ellenzéki pártok közül egyik sem képvisel, illetve a civilekre. Három igen jelentős közösséget képviseltünk volna a hetedik frakcióval. Ezt a pártok nem fogadták el, de mi egy konzervatív, jobboldali, gazdasági kérdésekben minimum szabadelvű pártot mindenképpen szeretnénk megalapítani, és ha most nem, majd a következő parlamentben lesz már saját frakciója is. Az, hogy nekem nincs frakcióm, két szempontból sem pontos, nyilván egyrészt kötelezően kellett válasszak egy frakciót, és én akkor a Párbeszédet választottam, ehhez nyilván tartom is magam, másrészt miniszterelnökként, ha nem is vagyok egyik pártnak sem tagja, független vagyok és egy konzervatív közösséget képviselek, és ezt a közösséget most is képviselem.

Ha igaz, hogy a mai napig kanadai állampolgár is, akkor megtartja, ha nyer a választáson?

Mindaddig, amíg megtarthatom, természetesen meg fogom tartani. Ha Orbán Viktor hoz egy törvényt, hogy kanadai állampolgár nem lehet miniszterelnök vagy miniszterelnök-jelölt, akkor természetes le fogok mondani róla. Ezek nem lényeges kérdések. Orbán Viktor nem véletlen nem élezte ki a kettős állampolgárság miatti kérdést, hiszen a magyar polgároknak igen jelentős része kettős állampolgár, többek között éppen Orbán Viktornak köszönhetően.

Korábban azt mondta, hogy mintegy 40 százalék körüli esélye van a győzelemre. A Medián kutatása szerint nagyjából most 12 százalékpont a Fidesz előnye, és az olló nem záródik, hanem nyílik. Tegnap jelent meg a ZRI Závech Research jelentése, ami azt mondja, hogy még vidéken sem ön a legnépszerűbb ellenzéki politikus. Ez az utóbbi mérés a kormánypártisággal nemigen vádolható Telexben jelent meg. Nem gondolja, hogy megkezdődött a bűnbakkeresés egy választási vereség utáni időszakra?

Lehet így értelmezni, sőt, én föltételezem, hogy valamely ellenzéki párt állhat emögött a Závecz-kutatás mögött, és hogy valószínűleg a Telex is, amely tényleg ezzel a címmel hozta le. Ebből a cikkből azért néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az, hogy sok hihetetlen dolog is volt ebben a kutatásban, de ami hihető, hogy az ellenzéki szavazók körében én vagyok a legnépszerűbb politikus, a fideszesek körében pedig én vagyok a legnépszerűtlenebb politikus, bár mindkettőben holtversenyben. Van egy lejárató kampány, ha valaki tényleg elhiszi azokat a hazug ostobaságokat, hogy a 13. havi nyugdíjat akarjuk visszavenni vagy a minimálbért eltörölni vagy a rezsicsökkentést megszüntetni vagy katonákat küldeni Ukrajnába, ezekre mindig egymillió forintot ajánlottam, hogy emberek, mutassák meg, hogy hol volt. Ilyen kijelentéseket én sem tettem, más sem tett, természetes, hogy nem ez lesz az ellenzéknek a programja, hanem a minimálbér adómentessé tétele, a nyugdíjak évről évre emelése a 13. havi nyugdíj megtartása mellett. Nemhogy migránsokat nem hozunk, hanem megmarad a kerítés. A Fidesz által betelepített bűnöző migránsokat is ki fogjuk utasítani az országból. Nemhogy nem mi vagyunk a kommunisták, hanem a Fideszben lévő kommunistákat is megsegítjük azzal, hogy nyilvánosságra hozzuk végre az eddig csak a Fidesz által titkolt kommunista ügynökaktákat. Bevezetjük az eurót, amivel letörjük a Fidesz által ránk szabadított óriási inflációt, stabilizálni fogjuk a magyar gazdaságot, bérlakásépítési programot és valódi rezsicsökkentést jelentő lakásszigetelést indítunk az unió pénzéből, amit mi meg fogunk kapni, mert nálunk lesz korrupcióellenes harc és az Európai Ügyészséghez csatlakozunk, és lesz elszámoltatás is. Ez a mi valódi programunk, de sajnos biztos, hogy nagyon sokan elhitték a Fidesznek a hazugságait, hiszen olyan mennyiségben, irdatlan állami közpénzt felhasználva ontják ezeket a hazugságokat, míg Orbán Viktor gyáva kiállni egy nyílt vitára, hiszen ő is tudja, hogy hazudik, és akkor ország-világ előtt kiderülne. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között az teljesen hihető, hogy a fideszesek körében én vagyok az egyik legnépszerűtlenebb politikus. Semmi csoda nincsen ebben.

Miből gondolja, hogy Závecz Tibor mögé be lehet állni? Mit gondol, melyik ellenzéki pártnak lehet érdeke?

Én ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választásokat nyerni. Én viszonylag rossz vagyok közvélemény-kutatások megnyerésében, én soha eddig közvélemény-kutatást még nem nyertem. Sem a hódmezővásárhelyi polgármester-választást négy évvel ezelőtt a közvélemény-kutatók szerint nem lehetett volna megnyerni, másfél évvel később egyetlen közvélemény-kutató sem jelezte azt, hogy Hódmezővásárhelyet meg tudjuk nyerni 2019 októberében, és ehhez képest tíz körzetből kilencet fényesen megnyertünk, és nekünk van kétharmadunk Vásárhelyen. És természetesen egyetlen kutató nem jelezte azt sem, hogy az előválasztást pártnélküliként, civilként, jobboldaliként, függetlenként, keresztényként meg tudom nyerni a Fidesz által baloldalinak nevezett előválasztást. Én abban a szegény, szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy egyszerű földi halandóként, függetlenként én közvélemény-kutatást még sosem nyertem. A másik oldalt viszont választást meg még sosem veszítettem el. Mind a hármat, ahol én elindultam, megnyertem, úgyhogy, ha megengedi, akkor én nem abból indulok ki, hogy nem tudom, kinek a megrendeléséből Závecz Tibor milyen kutatást hozott ki és hogy azt a Telex hogyan minősíti. Valóban azt hozta le, hogy az a Fekete-Győr András, aki talán négy százalékot kapott az ellenzéki előválasztáson – egyébként egy nagyon kedves, szimpatikus politikustársam –, de azóta nem is igen szerepelt, ő most hirtelen a kutatás szerint rendkívül népszerű lett a vidéki kisfalvakban. Ha megengedi, akkor a fenntartásaimat hangsúlyoznám. Ha jól emlékszem, akkor talán ugyanez a kutatóintézet az előválasztás második fordulója előtt még fényes Dobrev-győzelmet is jósolt, tehát hadd ne abból induljak ki, hogy ki kit fizet milyen kutatásokért, hanem abból az egyszerű tényből: nem látom azt, hogy 2018 óta a magyar társadalomban a Fidesz népszerűsége előretört volna. Akkor az ellenzék mintegy 52 százalékot kapott, a Fidesz meg 48 százalékot, akkor a Fidesz a 106 körzetből csak 47 körzetben kapott több mint 50 százalékot. Ha most egy összefogott ellenzék, amely lényegesen erősebb, amely szavazatszámlálókkal, egymilliós nyomravezetői díjjal, nagyon vonzó, hiteles programmal rosszabb eredményt érne el most, mint 2018-ban, én ennek semmi esélyt nem adok. Én azt gondolom, hogy az ellenzék sokkal jobb eredményt fog elérni, míg a Fidesz nemcsak tovább járatódott le, nemcsak újabb és újabb botrányok voltak, a Szájer-, a Borkai-, a Kaleta-botrányokra tessék gondolni, a Völner-botrányra. Egy olyan gazdasági válságba sodorták az országot, ahol 400 forintot is elérte az euró ára. Putyin mellett horgonyoztak le a külpolitikában, az egész világ elítéli Orbán Viktor külpolitikáját, a lengyelek és a szlovének is elfordultak tőle éppen az ukrán válság kapcsán. Egy ilyen országban egy ilyen teljesítmény után, gazdasági válságban, háborús válságban, erkölcsi válságban bárki meggondolta volna magát és eddig nem támogatta Orbán Viktort, de mostantól igen, és hogy ez nagy számban így lehetne, ezt én nem látom. Én azt látom, hogy sem a Fidesz által támogatott fasiszta és kommunista pártocskák, sem akár a Kétfarkú Kutyapárt ebben a hihetetlen fontos választáson, ahol a magyaroknak Putyin és Európa között kell választani, hogy a nagy többség most ne sorakozna fel az egységes ellenzék jelöltjei és listája mögött, én ezt nem látom. Én azt látom, hogy minden történelmi esélyünk megvan arra, hogy április 3-án akár kétharmaddal is leváltsuk Orbán Viktort, Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb kormányfőjét.

A tiszták koalícióját kívánta létrehozni. Hajnal Miklós, Tóth Csaba, Molnár Csaba ügyéről mit gondol?

Hajnal Miklóst ne soroljuk már ebbe a felsorolásba, hiszen mi a különbség Kósa Lajos és Hajnal Miklós között? Hiszen egyiknek sincs diplomája.

Két különböző ember.

Hajnal Miklós, állítólag egy interjúban, közgazdásznak minősítette magát, pedig nincs diplomája, csak elvégezte a Közgazdaságtudományi Egyetemet, ha én jól értem, akkor talán valami hasonló a helyzet. Kósa Lajos hasonlóképpen diplomát szerepeltetett az Országgyűlés honlapján saját magánál, miközben nincs diplomája. Hajnal Miklós esete egyáltalán nem tűnik összehasonlíthatónak, mondjuk, Tóth Csaba esetével. Én azt gondolom, hogy ez a valódi tiszták koalíciója. Egy fideszes korrupciós botrányban érintett szocialista politikusokról beszél ön. Amennyiben bizonyítékok lesznek, és őszintén szólva azt gondolom, hogy valamilyen mértékig biztosan lesznek érintettségek szocialista oldalon is ebben a botrányban és fideszes oldalon is, óhatatlan, ez egy Fidesz–szocialista közös korrupciós ügy lehet. Amikor én utoljára a Fideszre szavaztam, 2010-ben, akkor a Fidesz elszámoltatást ígért, ami azóta sem történt meg. Például a 4-es metró ügye az OLAF szerint is korrupciós ügy, a Fidesz előszeretettel próbálja ellenzéki korrupciós ügynek beállítani, valójában nem az. Ez egy fideszes korrupciós ügy, csak a szocialista kormány alatti fideszes korrupciós ügy, tehát nyilvánvalóan az akkori kormány és a Fidesz összejátszásaként lehetett ez. Nem véletlenül a Fidesz nem számoltatta el 12 év alatt sem ezt az ügyet, sem sok más ügyet.

Lehetősége van akkor mindenkit elszámoltatni? Bármilyen oldalon is van?

Mindenkit, bármilyen oldalról.

Ha a saját frakciójában talál, akkor is?

Természetesen, mindenkit. Csak akkor lesz ez az ország egy tisztességes európai jogállam, ha nem lesz színe a korrupciónak. A korrupció minden oldalon elítélendő, 2010 előtt és után is, jobb- és baloldalon is, ellenzékben és kormánypárton is. A korrupciót tűzzel-vassal üldözni kell. Két garanciát is adok erre. Kormányváltás után Hadházy Ákos lesz a felelőse, aki rengeteg mai ellenzékhez kötődő korrupciós ügyet is feltárt.

Ő miniszter lenne?

Ő lesz a felelőse az elszámoltatásnak és ő lesz a felelőse a korrupcióellenes harcnak. De van egy másik garanciám is, az a Laura Codruta Kövesi, aki Romániában irtotta a korrupciót mindenáron és több mint száz vezető politikust rács mögé dugott, és ma az Európai Ügyészségnek a vezetője. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor nem mert csatlakozni az Európai Ügyészséghez, hiszen családtagjai és például Tiborc István szinte egészen biztosan börtönben ülne, ha egy tisztességes nyomozás lenne. A letelepedés kötvényt, Rogán baráti körét említhetném, a Szijjártó-féle vakcinabeszerzést és lélegeztetőgép-beszerzést. Szijjártó Péternek igenis bíróság előtt kellene felelnie azért, hogy olyan vakcinákat hozott be Magyarországra dupla áron, amelyet még a kínaiak sem adtak 60 év feletti embereknek, még csak nem is tesztelték. A Fideszt, Orbán Viktort, Szijjártót, Rogánt egyáltalán nem érdekli az emberek élete, csak a saját gazdagodásuk, az, hogy a magyarok hányan halnak meg, hány ezer ember halálához vezettek, az nem érdekli őket. A hatvanpusztai birtok érdekli őket, meg az a hihetetlen vagyon, amit fölhalmoztak, összeloptak maguknak, gázvezetékek, bankok, erőművek, erdők, földek, trafikok és végrehajtó maffia, kaszinók és a többi. Nem lehet már felsorolni, hogy mit szereztek az elmúlt években.

Azt mondta, hogy a sors és a Jóisten fogta a kezét. Százezrek követték. Küldetéstudata van?

Én azt mondom, hogy erőt ad a magyar embereknek a támogatása és a hitem, a Jóistenbe vetett hitem, ami miatt én vállaltam ezt a nagyon nehéz feladatot. Nem volt kérdéses számomra, hogy a lejárató kampány, a karaktergyilkos támadások jönni fognak, hiszen ha valaki egy akkora bűnszervezettel száll szemben, ilyen becstelen gazemberekkel száll szembe, akkor teljesen természetes, hogy számolnia kell ezekkel a támadásokkal, és énnekem az adja a legnagyobb erőt, hogy most nemcsak 105 másik jelölt áll mellettünk egy ilyen ellenzéki összefogásban, hogy jobb- és baloldali emberek, hogy keresztények, zsidók és ateisták, cigányok és nem cigányok össze tudtak fogni egy közös haza érdekében és egyszerű tanáremberektől munkásemberekig, nyugdíjasokig, volt miniszterekkel, jegybankelnökökkel bezáróan és a nemzetközi közvélemény, a nyugati, keresztény gyökerű és kultúrájú országoknak a teljes közvéleménye és a politikai vezetése, az unió politikai vezetése mind-mind támogatnak ebben a küzdelemben, ez óriási erőt ad nekem, és ezek a hősök, akik mellettem fölálltak és mellettem bátran kiállva egy tisztességes Magyarországért küzdenek, ez nekem végtelenül megnyugtató ,és a magyar nemzet becsületét szerzik azzal vissza, hogy megmutathatjuk a Nyugatnak is, hogy Magyarországon a lakosság többsége valójában nem támogatja a lopást és nem támogatja a hazaárulást. Nem támogatja a korrupciót és Putyint.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd