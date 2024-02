Hogyan romlott meg Zelenszkij és Zaluzsnij viszonya?

A most ötvenéves, mackós alkatú Valerij Zaluzsnij ukrán tábornok hazájában a legnépszerűbb közéleti személyiség és talán ez is lett a veszte. Pedig nem így indult, sőt, rokonlelkek voltak Volodimir Zelenszkijjel.

Katonai karrierje előtt a későbbi tábornokban még az is felmerült, hogy hivatásos humorista lesz

– írta róla a Telegraph.

Volodymyr Zelensky's press service showed Valeriy Zaluzhnyi and Kyrylo Budanov being awarded the Order of the Golden Star



At the ceremony, they were awarded the title of Hero of Ukraine.



SRC: liveukraine_media pic.twitter.com/vfqiIEbnlC — Oriannalyla ?? (@Lyla_lilas) February 9, 2024

Zaluzsnij 2021-es kinevezése mindenki számára meglepetés volt. „Merész volt és ambíciózus, kissé bolondozós, szeretett hülyéskedni a katonáival, ahelyett hogy megfegyelmezte volna őket” – írta Simon Shuster, A Showman című Zelenksziij-életrajzában.

Míg Zelenszkij Ukrajna hősiességének arca külföldön, addig otthon Zaluzsnij az. Pólókon, kulcstartókon díszeleg, utcákat és egy falut neveztek el „a Vastábornokról” – emlékeztet a Telegraph, amely szerint „legdicsőségesebb órája Kijev ostroma idején jött el”. (Kijevben menesztése után kisebb tömeg tüntetett "Le Zelenszkijjel, hozzátok vissza Zaluzsnijt" jelszvakat skandálva.

Several dozen people gathered at Independence Square in Kyiv, chanting 'Zelenskyy out' and 'Bring back Valerii Zaluzhnyi.'



Ukrainian media say protesters are "playing along with Russian propaganda." pic.twitter.com/RQxhiG2crN — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2024

Felismerve az ellenség túlerejét hagyta, hogy közel jöjjenek a fővároshoz „hadd higgyék azt, hogy ülünk a laktanyában, szívjuk a füves spanglit, tévézünk és facebookozunk”.

De, amikor az orosz utánpótlási vonalak hosszúra nyúltak, akkor Zaluzsnij erői lecsaptak a nyugati tankelhárító rakétákkal és a közelharcban improvizáló területvédelmi milíciákkal.

Ez szembement a szovjet katonai doktrínával és így a megszállóknak nem volt rá válasza. „A katonai elmélet nem terjed ki vadászpuskás-melegítős átlagfickókra” – mondta a tábornok.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Tucker Carlsonnak elmondott változata: az oroszok önként vonultak el, a formálódó isztambuli megállapodás alapján, amit az ukránok „részben aláírtak”, de aztán felmondtak.

Kínos fotó, ha igaz: Zaluzsnij a nácikkal kollaboráló Sztepan Bandera és az UPA milícia zászlaja előtt.

It's official; Zelenskyy fired Ukraine's commander-in-chief Valerii Zaluzhnyi.



Reminder that Zaluzhnyi worships Stepan Bandera, one of the worst Nazi collaborators during WW2,



and the UPA militia (red and black flag), which genocided over 100,000 Poles. pic.twitter.com/1yD24QzSOS — Dispropaganda (@Dispropoganda) February 8, 2024

Hazai közegben nevelkedett és nemcsak katonának

Zaluzsnij, aki az Odesszai Katonai Akadémián tanult, 2019-es megválasztása után találkozott Zelenszkijjel. A Donbászban ekkor már folyt a konfliktus.

A Telegraph szemérmesen úgy fogalmaz: ahogy kinevezték hadseregparancsnoknak, Zaluzsnij felgyorsította a nyugati katonai doktrína bevezetését és

„engedélyezte csapatainak a határozottabb válaszokat a szeparatista provokációra” – ez az irányvonal befolyásolhatta Vlagyimir Putyint az invázió megindításában.

(Putyin verziója: az ukrán erők bombázták a Donbász lakosságát, meg kellett védeni az orosz-ajkúakat). Video: 2014-ben ezt sugallta egy CNN-tudósítás.

I'm seeing that media is saying Putin is lying about how the war started. Well here is part of why, CNN reporting Ukraine killing civilians in Donbas in 2014https://t.co/kWVmLG55yc — Texas Patriot Mom ?? (@rhondasueTX) February 9, 2024

Kezd szétesni a barátság

Zelenszkij és Zaluzsnij jóviszonya 2022. nyarán kezdett megromlani.

Az elnök felülbírálta Zaluzsnijt és észak-nyugaton, Harkiv közelében indíttatta meg az ellencsapást és nem a Krím irányában.

#Ukraine Counter offensive gains against #Russia which wonderfully explains the collapse of Russian forces at #Kharkhiv pic.twitter.com/1rVHLRfJbP — BharatPatriot ?????????????? (@BharatPatriot1) September 13, 2022

Zaluzsnij át akarta vágni az oroszok által elfoglalt területeket a félszigettel összekötő korridort, de a politikusok gyorsabb eredményeket akartak felmutatni (hogy ezzel tartsák fent a fegyvereket szállító Nyugat elkötelezettségét)

Az ukránok nagy területeket foglaltak vissza, egyes médiumok dicsőítették őket, miközben az oroszok fejvesztett meneküléséről írtak, de Zaluzsnij szerint a nagy visszafoglalt terület „kozmetikai, mintsem stratégiai nyereség volt”.

Beszóltak neki az amerikaiak és a britek

A tábornok tavaly novemberben szokatlan módon „defetista” megjegyzést tett (bírálói szerint, akik között ekkor már ott volt Zelenszkij) „patthelyzet van, csak valami technológiai ugrás” segíthet.

Aztán jöttek Zaluzsnij tömeges mozgósítási tervei (500 ezer embert kért, „akiket nem lehet népszerűtlen intézkedések nélkül” besorozni, ami heves belvitákat váltott ki Ukrajnában).

Zaluzsnij nem volt a porrá rombolt és orosz kézre került Bahmut-mindenáron taktika híve, ahol utódja, Szirszkij tábornok azzal híresült el, hogy nem sajnálta az embereit.

Egy másik Telegraph cikk szerint amerikai tábornokok is elégedetlenek voltak Zaluzsnijjel, mert nem hallgatott a tanácsaikra a tavaly nyári beharangozott ukrán ellentámadás idején.

„Amerikai és brit tábornokok a terepasztalon mutatták meg neki, hogyan kéne az új nyugati tankokkal az Azovi-tenger felé csapni egy koncentrált támadásban. Ehelyett három különböző tengelyen indult meg és elakadt a masszív orosz aknamezőkben”.

„Eléggé világos volt, hogy az ukránokat nem érdekelte az amerikaiak tanácsa és értésre adták, hogy nem sok mindent tanácsolhatunk” – mondta egy fehérházi tanácsadó a Politico-nak. Ezért pedig – az illetékes szerint – egyértelműen Zaluzsnij volt a felelős.

Mindez arra utalhat – bár nem bizonyítja – hogy Zelenszkij eme vélemények nyomára vált meg parancsnokától (akinek azért kárpótlásként pénteken átadta az Ukrajna hőse kitüntetést).

„Washington fékezte”

Nem épp így történt az ellentámadások esetében, bár voltak ellentétek – állítja Jaroslav Trofimov, a Wall Street Journal vezető külpolitikai újságírójának könyve.

Ebben az áll, hogy Zaluzsnij igenis koncentrált támadást akart indítani, de még egy évvel korábban, Zaporizsjén át és pont a Krímet védő korridor átvágására. Ekkor még Zelenkszij is egyetértett vele.

Trofimov ezek után azon spekulál, hogy az ukránok kihasználhatták volna a lendületet és „megfoszthatták volna Moszkvát legnagyobb zsákmányától”.

Zaluzsnij „csak 90 ágyút kért” és elegendő lőszert.

Az amerikaiak azonban ekkor még nem bíztak Ukrajna képességeiben, hogy össze tudja hangolni a hadtesteit, attól félve, hogy összeomlik a támadás és az oroszok Zaporizsje maradék részét is elfoglalják.

A Pentagon ezért azt javasolta, hogy Herszon irányába támadjanak. „Ha túl nagy fába vágták volna a fejszéjüket, akkor megfutamíthatták volna őket” – mondta Trofimov forrása.

Zaluzsnijnak ez nem tetszett, de „az Egyesült Államok ellenőrizte az ukrajnai katonai támogatás döntő részét, így nem volt helye a vitának. Herszon lett az irány”.

Herszon város (nem a régió) visszafoglalását ezután nagy eredménynek állították be, de Zaluzsnij „sokat kockáztatva, nagyot akart nyerni” – bár nem lehet tudni, hogy ez tényleg bejött volna-e neki – írja Trofimov.

„Washington túl konzervatív volt, amikor arról van szó, hogy engedjék sikeresnek lenni az ukránokat a harcmezőn” – mondta Geroge Barros, a Háborúkutató Intézet (ISW) szakértője a Business Insidernek.

A beígért csúcsfegyverzet (M1 Abrams tankok, ATACMS-rakéták és az idén leszállítandó F-16-os harci gépek) késedelmes szállítása „bizonyos lehetőségeket lezárt Ukrajnának”.

Amiért most Zaluzsnijt tették meg bűnbaknak.

Magasan képzett a polgári életre... de lehet, hogy tanár lesz?

Bár Zelenszkij elnök jelezte: számít rá az államgépezetben, sokan azt találgatják: politikai pályára lép-e a főtiszt. Az Economist szerint nem vállalta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács elnöki posztját.

Zaluzsnij politikai szerepvállalása azért lehetne logikus, mert egyrészt ő a legnépszerűbb közéleti szereplő Ukrajnában, megelőzve Zelenszkijt,

másrészt katonai karrierje során időt szakított arra, hogy mesterfokozatot szerezzen nemzetközi kapcsolatokból, majd begyűjtött egy jogi Ph.D-t is.

Az Ukrainszka Pravda című lap szerint viszont lehet, hogy inkább az egészségét teszi meg prioritásnak és oktatói pályára lép.

Utódja, Olekszandr Szirszkij tábornok közben ironikus módon a szovjet nevelésű vezetők gárdájából származik. Oroszországban született, egy elit szovjet katonai akadémián tanult és csak az 1980-as években költözött Ukrajnába. Orosz akcentussal beszél ukránul.

Партнери вже відреагували.

Politico вийшла із заголовком:

«Залужний вийшов, «мʼясник» увійшов». pic.twitter.com/onG9FoBuxe — солома (@elnazaro777) February 8, 2024

Szirszkij és Zelenszkij között nagy az összhang Avgyijivka védelme kapcsán, de ironikus módon ama „húsdaráló” módszer alkalmazójának tartják, ami miatt a saját katonáit nem kímélő Wagnert és az orosz hadvezetést bírálták.

Viszont Bahmutban Szirszkij is ezzel a módszerrel állt ellen az oroszoknak. Ezért egyes ukrán katonák azzal fogadták a kinevezése hírét, hogy jön „a Mészáros”.

A Kijev védelmében és a harkivi ellentámadásban jeleskedő Szirszkijnek mindenképp nagyot kell dobnia, mert rosszul állnak az ukránok. Az oroszoknak jóval több lőszerük van, egy frontparancsnok pedig azt mondta a Washington Postnak: 40 gyalogsági katonája van, miközben több, mint 200-ra lenne szüksége.