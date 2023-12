Az intelligens kitűző, amely kiszabadíthat a mobil-rabságból

Ez lehet a technológia új korának nyitánya? Előfordulhat és lehet, hogy ugyanúgy forradalmasíthatja életünket, mint Steve Jobs, az Apple alapítója, aki 2007-ben rukkolt elő az iPhone-nal.

Egy kaliforniai cég most egy olyan, mesterséges intelligenciára épülő „kitűzőt” mutatott be, aminek segítségével a zsebünkben hagyhatjuk a mobilt. De kell-e ez nekünk?

The future is here!



Humane AI Pin is set to replace mobile phones and revolutionize how we interact with technology.



