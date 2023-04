A NATO-tag Törökország belép az atomenergia klubba – az oroszok jóvoltából

Ciprussal szemben, Törökország déli tengerpartján fekszik Akkuyu, ahol most adták át Törökország első nukleáris reaktorát. A Mersin tartományban található erőművet a vélhetően hamarosan európai szankciókkal sújtott orosz Roszatom építette.

Az átadási ünnepség előtt a nemrég rosszulléte miatt programjait lemondó Reccep Tayyip Erdogan török és Vlagyimir Putyin orosz elnök online beszélt egymással. Erdogan köszönetet mondott az atomerőműért és hírek szerint tárgyaltak a török közvetítéssel létrejött, fekete-tengeri ukrán gabonaszállítási alkuról (amit Moszkva nem akar meghosszabbítani) és általában az ukrajnai háborúról.

Törökország a NATO tagja, bár feszültségektől nem mentes a viszonya a szövetségesekkel – azért is, mert már vett rakétavédelmi rendszert Oroszországtól, amelyet más tagállamokkal szemben nem sújt szankciókkal.

A török állami tévé tudósítása az átadási ünnepségről:

Türkiye has officially become a nuclear energy country after receiving its first batch of nuclear fuel to its Akkuyu power plant pic.twitter.com/RKURH19OFn — TRT World (@trtworld) April 28, 2023