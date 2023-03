Próbálják menteni a tech cégeket a szilícium-völgyi bankcsőd után

A brit kormány a hétvégén megpróbálta izolálni az ország több száz technológiai cégét a tengerentúl terjedő pénzügyi drámától. A múlt héten viharos gyorsasággal összeomlott a kaliforniai Silicon Valley Bank, számos startup és technológiai vállalat hitelezője. Csak csütörtökön 42 milliárd dollárt vettek ki a betétesek.

A banknak brit ága is van. "A londoni kormány kiemelt prioritásként kezeli a fejleményeket. Ez volt a 2008-as a globális pénzügyi válság óta a legnagyobb bankcsőd" – közölte Jeremy Hunt brit pénzügyminiszter vasárnap reggeli nyilatkozatában.

A Politico szerint az Angol Központi Bank elnöke, a miniszterelnök és a pénzügyminiszter tárgyalásokat folytatott a hétvégén. Hunt közölte, hogy nem leselkedik rendszerszintű kockázat a brit pénzügyi rendszerre. A brit tech cégek vezetői viszont szombaton azt írták egy levélben a kormánynak, hogy

az SVB összeomlása "a létükben fenyegeti" őket.

Egy cég például játékos-oktató alkalmazásokat ír gyerekeknek, és pénzének 85 százalékát a SVB-ben tartotta.

A tengerentúlon Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter elutasította annak lehetőségét, hogy kimentsék a bankot. A tárcavezető azt mondta: most nem olyan a helyzet, mint 2008-ban, amikor a nagy bankok összeomlása azzal fenyegetett, hogy "leolvad" a globális pénzügyi rendszer. "Az amerikai bankrendszer biztonságos, jól feltőkésített és rugalmas" – mondta Janet Yellen a CBS Face the Nation című műsorában. "Az amerikaiak bízhatnak bankrendszerünk biztonságában és erejében"– tette hozzá.

A Reuters bizalmas forrásokra hivatkozva azt írta: az amerikai kormányzat lényegi bejelentésre készült olyan tervekről, hogy felpumpálják a bank betéteit.

Az eredetileg 212 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkező kaliforniai bank hirtelen csődje megrázta a befektetőket.

Pénteken az SVB a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) ellenőrzése alá került, ami 250 000 dollárig garantálja a betéteket. Egyes becslések szerint sok vállalat és magánszemély az ezt meghaladó betétek több mint felét elveszítheti.

Mark Warner, az amerikai szenátus bankügyi bizottságának demokrata képviselője szerint az SVB-t a magasabb kamatlábak hozták szorult helyzetbe. A bank elleni múlt heti rohamot – amelynek során csak csütörtökön 42 milliárd dollárt vettek ki a betétesek – "néhány szereplő" gyorsította fel – mondta az ABC This Week című műsorában.

Mark Warner szerint a legjobb kimenetel az lehetett volna, hogy hétfő hajnalig, az ázsiai piacok nyitásáig vevőt találjanak a banknak. Az SVB-krach után a négy nagy amerikai bank, a JPMOrgan, a Bank of America a Wells Fargo és a Morgan Stanley papírjai 55 milliárd dollárt veszítettek értékükből. A befektetők aggódnak, hogy a probléma a szélesebb pénzügyi rendszerre is átterjedhet. Fejlemény Megvásárolta a csődbe jutott amerikai Silicon Valley Bank brit érdekeltségét az HSBC. A londoni központú globális bankóriás a hétfői bejelentés szerint egy font jelképes összegért vette át az ellenőrzést a Silicon Valley Bank (UK) Ltd. felett. A londoni pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a tranzakció biztosítja, hogy a Silicon Valley Bank volt brit érdekeltségének ügyfelei a normális ügymenetnek megfelelően változatlanul hozzáférhetnek betéteikhez és a pénzintézet szolgáltatásaihoz. Az HSBC a legnagyobb európai bankcsoport; világszerte 39 millió ügyfele van. (MTI)

Nyitókép: Getty Images/ Justin Sullivan