Az elbukott Andrej Babis fura világot kívánt mindenkinek

Petr Pavel lett a kétfordulós csehországi köztársasági elnökválasztás győztese, miután a szavazatok 58 százalékát begyűjtve maga mögé utasította a 42 százalékot szerző Andrej Babist. A nyugalmazott tábornokra mintegy 3,4 millióan szavaztak, a korábbi kormányfő, az ellenzéki ANO mozgalom vezetője egymillióval kevesebbet kapott. A választás első fordulójához hasonlóan Pavel a külföldön szavazók körében is diadalmaskodott. Egyetlen kivétellel mindenhol nyert, a kivétel pedig Moszkva, de még ott is sikerült döntetlent elérnie. Ő és Babis is 17–17 szavazatot kapott.

„Nem látok győztes és vesztes választókat. Ez a választás az értékekről szólt, az igazság, a méltóság, a tisztelet és az alázatosság győzött”

– fogalmazta meg első gondolatait Petr Pavel a választás eredményét értékelő sajtótájékoztatón.

A prágai Karlínban rendezett eredményvárón Pavel több száz támogatója és a vele szimpatizálók is részt vettek, s ahogy érkeztek a részeredmények, úgy kerültek egyre jobb hangulatba. „Ahogy a legtöbb ember, én is nagy izgalommal érkeztem, szívből kívántam Petr Pavel győzelmét, mert meggyőződésem, hogy vele visszatér a tisztesség az országba” – mondta Olga Sommerová, író, rendező.

A megválasztott új cseh államfő hangsúlyozta, szeretné egyesíteni a jelenleg megosztott cseh társadalmat a problémák megoldása érdekében. Azt ígérte, elnöki munkája során nem azt fogja keresni, miért nem megy valami, hanem azt, hogyan lehet megoldani a problémákat. Prága, 2023. január 28. Petr Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO Katonai Bizottságának volt elnöke, független államfőjelölt (b) választási győzelméhez gratulál Zuzana Caputová szlovák államfő a cseh elnökválasztás második fordulójának második napján, 2023. január 28-án Prágában. A 70 százalékot meghaladó, rekordszámú részvétellel zajló választáson Pavel a voksok 58,3 százalékát kapta, míg vetélytársa, Andrej Babis volt kormányfő 41,68 százalékot. Pavel mintegy 3,4 millió szavazatot kapott, Babis egymillióval kevesebbet. MTI/EPA/Martin Divisek

Zuzana Caputová szlovák államfő személyesen a helyszínen gratulált Pavelnek a sikerhez. „Úgy gondolom, hogy nincs a világon két másik nemzet, amely annyira közel állna egymáshoz, mint a cseh és a szlovák. Petr Pavel győzelmével Csehországban megerősödött a demokrácia, visszatért a remény, amely megmutatta, hogy a tisztesség és az igazmondás olyan értékek, amelyek győzni tudnak” – jelentette ki Zuzan Čaputová.

A választáson alulmaradt és 16 százalékkal kevesebbet elért Andrej Babis elismerte választási vereségét és gratulált a győztesnek. A volt kormányfő felszólította híveit, hogy fogadják el az államfőválasztás eredményét, míg Pavelt arra kérte, hogy csillapítsa le a társadalomban uralkodó indulatokat.

Alig néhány órával az eredményhirdetés után máris megindultak a találgatások arról, hogy Babis vajon a politikában marad-e. Vereségét beismerve azt mondta, hogy mindenkinek egy Babis nélküli világot kíván. Ugyanakkor hozzátette, továbbra is itt lesz, hogy segítse az embereket. Karel Havlíček, az ANO alelnöke szerint egyértelmű, hogy Andrej Babis a mozgalom élén marad.

Nyitókép: Milan Bures