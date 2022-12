Donald Trump a vádemelési javaslatról: „ami nem öl meg, az erősebbé tesz”

Donald Trump újabb mérföldkövet ért el. Ő volt az első amerikai elnök, aki ellen nem egy, hanem két vádeljárás is indult a Kongresszusban. Most, szintén első ízben ő lett az első exelnök, akinek esetében egy kongresszusi bizottság azt javasolta az amerikai Igazságügyi Minisztériumnak, hogy emeljen vádat ellene. Nem is egyet, hanem négyet: lázadás szítása, elősegítése és támogatása, hivatalos procedúra akadályozása, szövetkezés az Egyesült Államok meglopására, szövetkezés hamis tanúzásra.

A 2021. január 6-i capitoliumi attakban az épületbe betörő Trump-hívők – köztük az ikonikus Sámán – nemcsak randalíroztak, de politikusokat próbáltak „levadászni”. A támadás nyomán 5 ember halt meg, egyikük sem volt törvényhozó.

Tudósítók megjegyzik, hogy

az Igazságügyi Minisztériumnak nem kötelező követni a kétpárti bizottság ajánlását, ami inkább jelképes.

Maga Donald Trump látszólag félvállról reagált: „Ezek az emberek nem értik, hogy amikor értem jönnek, akkor a szabadságszerető emberek kiállnak mellettem. Ez erősebbé tesz. Ami nem öl meg, az megerősít” – írta a közösségi médiában.

Annak ellenére, hogy a bizottság kétpárti, mintegy azt sugallva, hogy a republikánus Donald Trumpot saját pártjában sem tartják szalonképesnek az ostromban játszott szerepét, több republikánus azonnal bírálta az ajánlást.

Az ohiói Jim Jordan képviselő szóvivője például a The Guardian című lapnak válaszolva „pártos és politikai húzásnak” minősítette a bizottság lépését, amely szerinte nem válaszolt a képviselő sorozatos leveleire és aggályaira, amelyekben a bizottság átpolitizáltságát emlegette és megkérdőjelezte legitimitását.

A liberális lap által „az összeesküvés elméletek szélsőjobbos hívének” nevezett Marjorie Taylor Greene, georgiai republikánus képviselő azt a kommentárt fűzte hozzá, hogy Trumpot valójában azért akarják az igazságszolgáltatás elé állítani, mert

„a bizottság fél, hogy senki sem tudja legyőzni a 2024-es elnökválasztáson”.

Emellett lekommunistázta a testületet.

A demokrata képviselők viszont üdvözölték az ajánlást. „Trump lépései bűntettek az amerikai nép és demokráciánk ellen” – írta Pramiya Jayapal wasingtoni törvényhozó. Mások megjegyezték, a törvény senkivel sem kivételezik. A Capitolium ostroma miatt több, mint 900 ember ellen indult eljárás. Ha Trump ellen valóban vádat emelnek és elítélik, azzal elvágják a lehetőségtől, hogy részt vegyen a 2024-es elnökválasztáson.

Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo