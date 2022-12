"...ahogy korábban bevettük Bécset, Berlint, Budapestet"

A ring egyik sarkában Joe Biden mondta azt: kész tárgyalni Moszkvával az ukrajnai háború lezárásáról, ha Oroszország kivonja csapatait. Mellé állt a Washingtonba látogató Emmanuel Macron francia elnök is, hasonló üzenettel.

A másik sarokban Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki közölte: ő is kész tárgyalni, mert hisz a diplomáciában, de csak akkor, ha a nyugat elfogadja a feltételeit; és Oroszország nem vonul ki Ukrajnából.

Biden megfogalmazása, miszerint az a béke egyetlen útja, ha kivonják Ukrajnából az orosz csapatokat ugyanúgy elfogadhatatlan a jelen pillanatban Moszkvának, mint az a putyini válasz, hogy nem lesz semmiféle kivonulás.

Az amerikai és a francia elnök a Fehér Házban közölte: megegyeztek arról, hogy szólnak az ukrajnai helyzetről. Macron hozzátette: továbbra is beszélni fog az orosz elnökkel, hogy megakadályozza a további eszkalációt, és néhány nagyon konkrét dolgot érjen el – például

az atomerőművek biztonságának garantálását.

Hogy a két nyugati vezető milyen konkrét céllal tette megjegyzését a helyzet ismeretében, azt nem tudni, de az ismert, hogy Biden márciusban még azt mondta: Putyin nem maradhat hatalmon. Ehhez képest most tárgyalna vele.

Moszkvában közben Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő a nyugatiak szemében azt az abszurdnak tűnő kijelentést tette, hogy az, hogy nem ismerik el az „új területeket” – azokat, amelyeket Moszkva a külvilág által falsnak nevezett népszavazások után annektált Ukrajnától –, megakadályoz bármely kompromisszumot.

Közben Washingtonban valóságos sztárparádé kíséri a Macron-látogatást. A Fehér Ház fogadására meghívták az amerikai elitet Tim Cook Apple-főnöktől kezdve, John Legend zenei legendán át hollywoodi hírességekig; és Biden kétes hírnevű fiáig, Hunterig – összesen 300 vendéget.

Macron a szívélyes és baráti fogadtatás ellenére bírálta az általa „szuperagresszívnek” nevezett amerikai inflációcsökkentő törvényt, az IRA-t, amely szerinte „repedéseket okoz a Nyugatban”. Hozzátette: „össze kéne hangolnunk politikánkat. Bírálta Bidennek a zöld ágazatokat stimuláló adócsökkentési lépéseit is, amelyek szerinte eltántoríthatják Európától a befektetőket.

„Lehet, hogy ez a törvény megoldja az önök gondjait, de növeli az én bajaimat”, mert munkahelyek elvesztését okozza Franciaországban – mondta.

Visszatérve Ukrajnára, a Kreml egyik főpropagandistája, Vlagyimir Szolovjov vendége, Dmitrij Rogozin az orosz űrkutatás keményvonalas főnöke volt, aki azt fejtegette:

Rogozin: "we'll take Kyiv, not liberate it. We're liberating Donbas. The rest we'll take just like we took Vienna, Berlin, Budapest" (take - "show no mercy")



