Petr Fiala szerint a megoldás az atomenergia, de a megújulókkal együtt

Csehország az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő államként rendezte meg az atomenergetikai fórumot, melyen Petr Fiala cseh miniszterelnök az atomenergia-termelés mellett érvelt, és hangot adott abbéli meggyőződésének, hogy közép-európai körülmények között egy biztonságos energetikai rendszer nem működhet atomenergia nélkül. „Az atomenergia az áramtermelés stabil, biztonságos és alacsony szennyezettség kibocsátású forrása” – fogalmazott Fiala.

Kadri Simson az Európai Bizottság energiaügyi biztosa a fórumon azt mondta, hogy az Európai Unió a következő évtizedekben mintegy 350-450 milliárd eurót fordít a jelenlegi atomenergia kapacitások fenntartására. Az atomenergia a 2030-2050 közti időszakban az unió áramszükségleteinek mintegy 15-16 százalékát fogja fedezni. „Ezekre a beruházásokra azért van szükség, mert nélkülük az uniós államok atomerőműveinek egy részét századunk harmincas éveiben már be kellene zárni. A következő évtizedekben hét európai uniós tagállamban 20 új atomerőmű építése is tervben van” – jegyezte meg az uniós biztos.

Az atomenergia fejlesztése Eduard Heger szlovák kormányfő szerint is válasz az energiaválságra, és a klímaváltozásokra. A szlovák politikus szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy az atomerőművek élettartama átlagosan 80 év. Szlovákiában az Országos Atomenergia-felügyelet idén augusztus végén engedélyezte a mohi atomerőmű harmadik blokkjának elindítását. Az engedély kiadását a felügyelet ellenőreinek és azok külső segítőinek széleskörű felügyeleti és elemzői munkája előzte meg. A másodfokú döntést csak az atomenergia-felügyelet által elvégeztetett független elemzések és szakértői vélemények kiértékelése után adták ki. Az erőmű újévtől kapcsol teljes fokozatra, s az összes megtermelt energia a háztartásokba vándorol.

A prágai fórumom Petr Fiala cseh miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy az energiaválság következtében Európa példátlan geopolitikai nyomásnak van kitéve. Ezért elsősorban Oroszországot teszi felelőssé, de úgy véli, hibáztak az európai államok is, amikor alábecsülték az energiabiztonság szerepét. „A megoldások keresésekor Európa nem mondhat le alapelveiről, de az energiapolitikáját lényeges módon át kell alakítani” – hangsúlyozta a cseh miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy a cseh gáztárolók feltöltöttsége 99 százalékos, jelenleg 3,34 milliárd köbméter gáz van bennük.

Jozef Síkela, cseh ipari és kereskedelmi miniszter pedig közölte, hogy októberben és november első hetében éves összevetésben Csehországban 28 százalékkal volt alacsonyabb a gázfogyasztás. „Ami a következő téli időszakot illeti, Csehország elég gázzal rendelkezik, hogy kielégítse fogyasztását” – szögezte le a tárcavezető, s hozzáfűzte: nagy valószínűséggel nem lesz gond, hogy Csehország az Európai Unió irányelvei szerint az egész fűtési szezonban 15 százalékos gázmegtakarítást érjen el.

