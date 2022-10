Szlovákia V4-es segítségnyújtást javasol Magyarországnak a szerb határ védelmében

A szlovák belügyminiszter bízik abban, hogy a V4-es belügyminiszterek hétfői találkozóján elfogadják a javaslatát, és közösen nyújtanak segítséget a magyar-szerb határ ellenőrzéséhez.

Roman Mikulec a pozsonyi parlament védelmi és biztonsági bizottságának ülésén beszélt arról, hogy európai uniós szinten kell megoldást találni a migráció kérdésére, továbbá szigorúbban kell védeni a schengeni térséget. Felajánlotta a segítségét Magyarországnak, és reméli, ehhez Csehország és Ausztria is csatlakozik. "Segítünk Magyarországnak biztosítani a szerb határt. Úgy vélem, ez a megoldás, és ez az, ami de facto Csehországnak és Ausztriának is segíthet" – mondta Mikulec, a párbeszéd fontosságát hangsúlyozva.

A tárcavezető szerint mindenki tisztában van vele, hogy egyedül senki nem tudja megoldani ezt a helyzetet,

és nem lehet hermetikusan lezárni a határokat, a migrációt pedig a kiindulási országokban kell kezelni.

Roman Mikulec azt állítja, már két éve aktívabb hozzáállást szorgalmaz az Európai Bizottság részéről a visszafogadási megállapodások és a tárgyalások folytatása terén Törökországgal, Afganisztánnal vagy Szíriával. Hozzátette: Magyarországra is próbálnak nyomást gyakorolni a visszafogadási megállapodás betartása terén. Szerinte azonban ez csak abban segítene Szlovákiának, hogy visszaküldhetné Magyarországra a feltartóztatott menekülteket.

A szlovák belügyminiszter elmondta: már fokozták a magyar határ ellenőrzését és közösen járőröznek a magyar hatóságokkal.

„Nézetem szerint a belső határok ellenőrzése nem vezetett eredményre” – jelentette ki, de leszögezte, hogy Szlovákia is felkészült erre a lépésre. Arról is beszélt, hogy a jelenlegi problémát a másodlagos migráció okozza, nem pedig az illegális migráció, és európai uniós szinten kell kezelnie ezt az Európai Bizottságnak. Ebben az értelemben egyetért Csehországgal és Ausztriával, mert a belső határok ellenőrzéséről szóló döntésük nyomást gyakorolhat az Európai Bizottságra is.

A cseh rendőrség szeptember 28-ától a Szlovákiával közös határ teljes hosszán, 27 korábbi határátkelőhelyen és a zöldhatáron is ellenőrzéseket végez. A döntés oka, hogy egyre több menekült jut át illegálisan Németországba és Ausztriába Szlovákia és Csehország területén át. A bejelentés szerint október 8-ig ellenőrzik a határokat, de a cseh kormány dönthet úgy, hogy meghosszabbítja az intézkedést.

A megnövekedett migráció miatt szerda éjféltől Ausztria is ideiglenes határellenőrzést vezetett be Szlovákiával közös határain.

A pozsonyi álláspont szerint ha Szlovákia támogatást nyújt Magyarországnak és más országoknak a schengeni határ védelmében, az segíthet abban, hogy Csehország és Ausztria visszavonja a szlovák határon újonnan bevezetett határellenőrzéseket. Eduard Heger szlovák miniszterelnök a bejelentett határellenőrzések kapcsán azt mondta: nem tartja helyesnek ezeket az intézkedéseket, mert „szembemennek Schengennel.” Nem ez a helyes megoldás. A helyes az, ha segítünk a magyaroknak a szerb határon” – tette hozzá a szlovák kormányfő.

Nyitókép: Bruzák Noémi