Szír menekültáradat tart Csehország felé

Csehország csütörtöktől tíz napra visszaállítja az ellenőrzést a cseh-szlovák határon. Ennek oka a csehek szerint a menekültek áradata, akik ezen a határon igyekeznek Európába, főleg Németországba.

Az intézkedésről Roman Mikulec szlovák belügyminisztert Vít Rakušan, a cseh belügyi tárca vezetője tájékoztatta. „Néhányszor tárgyaltam a szlovák belügyminiszterrel, és kértem a szlovák felet, hogy teljesítse a nemzetközi szerződésben foglaltakat. Őszintén mondhatom, hogy nem értünk el olyan sikereket a diplomáciai lépésekkel, mint amilyenekre számítottunk” – nyilatkozta Csehország belügyminisztere.

„A határon való átlépés bizonyos helyeken lesz lehetséges, és általános ellenőrzéseket végeznek majd az államhatár átlépésekor” – pontosított Vít Rakušan, aki szerint

az intézkedés célja, hogy kordában tartsák az illegális bevándorlást.

A miniszter azt mondta, példátlan a helyzet, amely az idén a migráció terén tapasztalható. Hozzátette, hogy 2022 eleje óta a cseh rendőrség 11 ezer illegális bevándorlót tartóztatott fel Csehország területén. A migránsok megnövekedett számából kifolyólag nőtt a szervezett bűnözés és az embercsempészek aktivitása is. A cseh bel- és igazságügyi minisztérium jelenleg is dolgozik egy olyan módosításon, amely jelentősen megemelné az embercsempészetért kiszabható büntetést.

A határellenőrzések 27 határátkelőt érintenek – 17 közútit, 7 vasútit és 3 folyamit –, máshol nem lehet majd átkelni a cseh-szlovák határon.

Kivételt képeznek a határ mellett dolgozó mezőgazdászok, erdészek, vadászok és halászok. Az intézkedés egyelőre tíz napig lesz érvényben, ezt követően újraértékelik a helyzetet. Ez idő alatt tárgyalásokat folytatnak majd a szlovák féllel is. Az intézkedés szerdáról csütörtökre virradóra lép érvénybe.

Pozsony kedden délelőtt reagált a csehek által bejelentett intézkedésre. Zuzana Eliášová, a szlovák belügyminisztérium szóvivője arra reagálva, hogy a nyugati szomszéd ideiglenesen visszaállítja az ellenőrzést a Szlovákiával közös határain az illegális bevándorlók megnövekedett száma miatt elmondta, hogy a határellenőrzés bevezetéséről uniós szinten kell tárgyalni. „Szlovákia szorgalmazni fogja az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat” – jegyezte meg a szóvivő.

A szlovák belügyminisztérium szerint Csehország lépése kihat más európai országokra is. „A schengeni térség fontos szerepet játszik a migránskérdésben. Tény, hogy Szlovákiát, Csehországot és más európai országokat is sújt az úgynevezett másodlagos migráció. Az emberek nem akarnak ezekben az országokban maradni, de migrációs útvonalat jelentenek számukra” – fogalmazott a szóvivő. A magyarországi határral kapcsolatban azt mondta, érvényben van a szlovák és a magyar határőrizet azzal kapcsolatos megállapodása, hogy szigorúbban ellenőriznek Magyarország és Szlovákia területén is.

Nyitókép: Fotó: REUTERS/David W Cerny