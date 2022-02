Szlovákia rekordot dönt az Európai Bizottság várakozásai szerint

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a járványhelyzet romlása és a globális ingadozás miatt 2021 második felében lassult a szlovák gazdaság. A 2021 harmadik negyedévében bekövetkezett jelentős lassulást követően várhatóan 3 százalékos lesz az éves GDP-növekedés. A 2022 első negyedévére vonatkozó gazdasági kilátások továbbra sem jók. A bizottság várakozásai szerint a fellendülés csak a második negyedévben gyorsul fel, és áll vissza a járvány előtti szintre. Szlovákia éves GDP-növekedését idén 5 százalékra, 2023-ban pedig 5,1 százalékra prognosztizálja az unió illetékes szerve. A jövő évre vonatkozó előrejelzések szerint Szlovákia rekordot dönt, az eurózóna várhatóan 2,7 százalékos GDP-növekedést, a 27 uniós tagállam pedig 2,8 százalékos növekedést érhet el.

Marcel Klimek, a szlovák pénzügyminisztérium államtitkára az 5,1 százalékos emelkedés helyett 5,3 százalékosra számít. Azt hangsúlyozta, hogy az omikron variáns okozta járványhullám a Szlovák Pénzpolitikai Intézet előrejelzései szerint nem okoz majd akkora károkat. Klimek szerint jó hír, hogy az omikron csak mérsékelten veti vissza a gazdaságot, melyet elsősorban az lassít, hogy rengeteg ember kényszerül karanténba. Ezt az állapot azonban csak átmenetinek tartja a szlovák pénzügyminisztérium.

Az Európai Bizottság pedig azt feltételezi, hogy a világjárvány okozta bizonytalanság és az ellátási zavarok késleltetik a magánberuházások élénkülését, és a magas infláció miatt lassul a reáljövedelem növekedése, ami szintén visszaveti a fogyasztást. Az ipartól függő szlovákiai exportágazatot súlyos ellátási zavarok sújtották. A globális hiány várhatóan idén egész évben fennáll, a helyzet az év végére normalizálódhat. Az Európai Bizottság szerint ezt meg fogja érezni a szlovák autóipar, melyben az export szintjének csökkenése várható.

Az inflációval kapcsolatban még nem derűlátók a szakemberek.

Az energiaárak erőteljes emelkedése és az élelmiszerárak gyors növekedése várhatóan 2022 elején is tovább növeli az inflációt, amely ebben az évben átlagosan akár 6,4 százalékkal is emelkedhet. Litvánia után, ahol 6,7 százalékos inflációval számolnak, ez a második legmagasabb inflációs ráta az euróövezetben és a harmadik legmagasabb az Európai Unióban. E mögött elsősorban az energiaárak ugrásszerű növekedése áll. Az áremelkedés pedig még 2023-ban is megközelíti majd az 5 százalékot.

A szlovák gazdaság növekedése valószínűleg a foglalkoztatottság emelkedésében is megmutatkozik majd. Az előrejelzések szerint a következő három évben 63 ezer új munkahely jöhet létre Szlovákiában, ami szintén hozzájárul, hogy az ország újra elérje a világjárvány okozta válság előtti szintet.

Nyitókép: Jonathan Kitchen/Getty Images