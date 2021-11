Brit külügyminiszter: Lukasenka sakkfiguraként használja fel a migránsokat

Liz Truss brit külügyminiszter a Sunday Telegraph című konzervatív lapba írt exkluzív cikket. Ebben arra szólítja fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy állítsa le a „megrendezett és szégyenletes migránsválságot” a fehérorosz határon, és azt is megjegyzi: „a Kremlnek világos felelőssége”, hogy leállítsa Fehéroroszország törekvését, hogy a régió destabilizálására „sakkfiguraként használja fel a kétségbeesett migránsokat”.

Truss ezzel megkerülte azokat a kifinomultabb szakértői elemzéseket, amelyek arra emlékeztetnek, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök máskor is szeretett kész helyzeteket teremteni – akár a Kreml bosszúságára is – és azt is, hogy a „kétségbeesett” migránsok menetrendszerű repülőjáratokon érkeznek Fehéroroszországba úgy, hogy megvették a jegyet és készpénzt szereztek a határátlépés finanszírozására.

Minderre Putyin azt válaszolta, hogy

„semmi közünk hozzá, hiába akarják bármilyen okból ránk tolni a felelősséget”.

A brit külügyminiszter közölte: Nagy-Britannia „nem fordítja el a tekintetét”, miközben európai szövetségeseinek kell „magukra vállalni a körültekintően megtervezett válságot”, amelynek célja, „hogy eltereljék a figyelmet a gyomorforgató fellépések és emberi jogsértések soráról”, amelyeket a Lukasenka-rezsim számlájára lehet írni. Hozzátette, London „kiáll az összes visegrádi”, valamint a balti államok és Ukrajna mellett is.

Az emberi jogsértések kapcsán Truss viszont nem tért ki arra, hogy a jogvédő csoportok a lengyel kormányt is hevesen bírálják, amiért kitiltották a határsávból őket, a segélymunkásokat és az újságírókat is – így pedig nehéz pontosan megtudni, mi történik. Lengyel sajtóorgánumok és a Riporterek Határok Nélkül nevű szervezet is „önkényes és aránytalan” fellépésnek nevezte azt, hogy már két hónapja nem juthatnak a határ közelébe újságírók a lengyel oldalon.

A migránsok durva fellépéssel vádolták meg a lengyel határt őrző erőket, volt, hogy könnygázt is bevetettek ellenük. A határőrök, katonák és rendőrök viszont azt mondták, hogy kövekkel dobálták meg őket az EU-s területre benyomulni akaró személyek – az állítást a média távoltartása miatt nem lehet megerősíteni.

Londont nemcsak azért aggasztja a fehérorosz határon folyó migránsválság, mert az a hagyományos ellenségével, Oroszországgal folytatott geopolitikai játszma része, hanem azért is, mert attól tart, hogy az amúgy

nem Lengyelországba, hanem nyugatra törekvő migránsok egyszer majd feltűnnek a La Manche-csatorna vizein, és elérik a brit partokat.

Truss arra is sürgette az Európai Uniót, hogy „erősítse meg kötelékeit a hasonló módon gondolkodó országokkal, gondolja át, hogy kell-e a földgáz kérdésében függni Oroszországtól és állítsa le az Északi Áramlat 2 gázvezeték jóváhagyását".

Mindez valamennyire ellentmond azoknak a közelmúltbeli gázválság idején Moszkvának címzett bírálatoknak, amelyek szerint éppenséggel Európa több gázt venne tőle, de ő nem hajlandó többet eladni.

Visszatérve a migránsválságra, Truss azt mondta: országa „keményen, határozottan és kitartóan” fellép a „rosszindulatú tettek ellen a világon mindenhol”, és itt ismét megemlítette Moszkvát, amelynek „párbeszédre kell kényszerítenie a minszki hatóságokat”. Pénteken brit erőkkel is megerősítették a határra vezényelt 15 ezres lengyel egységeket.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga