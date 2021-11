Nem szabad már várni: szigorítást javasolnak a szlovák szakemberek

A szakemberek szerint következetesebben kellene alkalmazni a jelenlegi Covid-automatát, főleg a fekete besorolású járásokban. Nem ellenzik a beoltottak előnyben részesítését, de hangsúlyozzák: ennek a feltétele az, hogy az oltatlanok számára korlátozásokat vezetnek be, és az oltottak betartják az előírásokat.

„Naponta hatezer fertőzött, a fertőzötteknek az elmúlt héthez mért 45 százalékos növekedése, átlagosan napi 27 haláleset. Két hét alatt háromezerszer riasztották a mentőket” – sorolta a riasztó adatokat Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének igazgatója a mostani járványhelyzetet elemezve. Elmondta, hogy

a kórházban kezelt betegek több mint húsz százaléka meghal.

Az ötven éven felüli fertőzöttekből minden ötödiket, a 70 éven felüliekből minden másodikat kórházban kell kezelni. Szlovákiában a 18 éven felüliek 54 százaléka már felvette az első oltást. „A legnagyobb kockázati csoporthoz tartozók, tehát az ötven éven felüliek közül 720 ezer még az első oltást sem kapta meg” – mondta Mišík.

Alena Koščálová infektológus közölte, hogy a járványon átesett, de oltatlan személyek tovább fertőzik a lakosságot, az egyre súlyosbodó helyzet pedig az egészségügyi rendszer összeomlásához vezethet. A szakértők egybehangzó véleménye szerint csak akkor lehet enyhíteni a mostani szabályokon, ha azokat garantáltan, következetesen be is tartanák az emberek. Koščálová szerint elképzelhető lenne, hogy a védőoltással rendelkezők a fekete járásokban is elmehessenek az étterembe, üdülhetnének is, a vállalkozók pedig tovább működtethetnék az éttermeket.

Elena Prokopová gyermekorvos, a konzílium tagja ismertette a tanácsadói testület javaslatait, amelyek közül az első, hogy a fekete besorolású járásokban kijárási tilalmat vezetnének be az oltatlanok számára, a legutóbbi téli időszakban érvényes kivételekkel. Ezek a személyek tehát csak munkavégzés, a létfontosságú árucikkek beszerzése vagy orvoslátogatás céljából hagyhatnák el az otthonukat. Az oltottak, valamint azok, akik már átestek a betegségen, nagyobb szabadságot élveznének, például fogyaszthatnának az éttermek belterében, vagy szállodába is mehetnének, de csak a járványügyi előírások betartása mellett.

A szakmai konzílium azt javasolja, hogy az illetékesek fontolják meg a koronavírus elleni kötelező védőoltás bevezetését a lakosság bizonyos csoportjai számára, hasonlóképpen, ahogy az Európai Unió más tagállamaiban is működik. A szakértők szerint az államnak minden erejét az átoltottság növelésére kellene összpontosítania, és fel kellene gyorsítani a harmadik dózis beadását is. Hangsúlyozzák az emberek személyes felelősségének fontosságát, ugyanakkor azt is, hogy ellenőrizni kell az óvintézkedések betartását.

Azokban az iskolákban, ahol több osztály is vesztegzár alá kerül, a konzílium javasolja a jelenléti oktatás felfüggesztését.

Prokopová ezzel kapcsolatban megjegyezte: a regionális közegészségügyi hivatal már most is dönthet az iskolabezárás mellett.

A piros, bordó és fekete besorolású járásokban a szakértők szerint tesztet, oltási igazolást vagy a betegség leküzdését igazoló okmányt kellene kérni az alkalmazottaktól. Hangsúlyozzák, hogy előnyben kellene részesíteni az otthoni munkavégzést, a bordó és fekete besorolású járásokban pedig el kellene rendelni, hogy az üzletek, szolgáltató egységek legfeljebb 22 óráig tarthassanak nyitva.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz