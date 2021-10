Bonyolódik a helyzet a cseh választások után

Már a rendőrség is foglalkozik az elnök kórházi kezelése körül kialakult helyzettel, miután arra jutottak, hogy súlyos állapotának eltitkolásával az elnöki kancellária vezetője államellenes bűncselekményt követhetett el. A rendőrségi eljárást az váltotta ki, hogy hétfőn Miloš Vystrčil, a szenátus elnöke a prágai Központi Katonai Kórház hivatalos tájékoztatása alapján sajtótájékoztatón jelentette be, a köztársasági elnök jelenleg nem képes ellátni alkotmányos feladatát. „Az alapbetegségre való tekintettel Miloš Zeman köztársasági elnök egészségi állapotának hosszútávú kilátásai szélsőségesen bizonytalanok, és kicsi a valószínűsége, hogy az elkövetkező hetekben ismét munkába álljon” – ismertette Vystrčil az orvosok álláspontját, hozzátéve azt is, hogy erről október 13-án írásban tájékoztatták az elnöki kancellária vezetőjét.

A súlyos bűncselekmény elkövetésével Vratislav Mynář kancelláriavezetőt azért gyanúsítják, mert eltitkolta az elnök egészségi állapotára vonatkozó információt, és ennek ellenére Zeman betegágyához kísérte Radek Vondráčeket, a képviselőház elnökét, aki előtt Zeman aláírta, hogy november 8-ra összehívja a parlament alsóházát. A rendőrség a Twitteren bejelentette, hogy kivizsgálja azokat az esetleges jogtalanságokat, amelyek a köztársaság elleni bűncselekmény jegyeit viselik magukon.

Vratislav Mynář felelősségét a politikusok többsége is hangsúlyozza. Andrej Babiš kormányfő az idnes.cz portálnak adott interjújában határozottan kijelentette, hogy a kancelláriavezetőnek azonnal le kell mondania, mert amit tett, az teljességgel elfogadhatatlan. Babiš hozzátette, hogy amennyiben Mynář nem mond le önként, amint teheti, ő fogja leváltani.

A kormányfő úgy vélte,

nem kell elsietni az államfői jogkörök átruházását, mert Miloš Zemannak csak novemberben kell aktív szerepet játszania a kormányalakításban.

A szenátus alkotmányjogi bizottságának kedden meghozott döntése szerint a parlamenti felsőháznak október végén kellene döntenie a cseh alkotmány 66. cikkelyének alkalmazásáról, amely előírja, hogyan lehet átruházni a feladatai ellátására képtelen államfő jogköreit a kormányfőre, valamint a képviselőház elnökére. A cikkely szerint ezt a lépést a parlament mindkét házának határozatban kell támogatnia.

A szenátus legközelebbi ülése október 26-án kezdődik, majd az újabb ülésre november 5-én kerül sor. Az októberi választások eredménye alapján november 8-án, a 30 napos óvási időszak letelte után ül össze az új képviselőház, amikor a képviselők leteszik az esküt, és megválasztják a testület új szerveit. Ezt követően tűzhetné napirendre az alsóház is az elnöki jogkörök átruházását. Ahhoz, hogy az államfő jogköreit megvonják, a szenátus és a képviselőház jelenlévő tagjai egyszerű többségének szavazata kell, de ez nem jelenti a köztársasági elnök leváltását.

