Kiderült, mire fordítja Szlovákia a helyreállítási terv első csomagját

Szlovákiában ősszel elkezdődnek azok a reformok, melyeket a helyreállítási alapból szeretnének megvalósítani. Eduard Heger kormányfő az ősszel induló reformokat azokkal a szavakkal vezette fel, hogy „Megyünk Szlovákiát formába hozni”. Mint mondta, a reformok érintik az egészségügyet, az igazságügyet és az oktatásügyet is. Erre a célra a helyreállítási alapból 822 millió eurót fordít a kormány.

Az egészségügyi reform a kórházhálózat optimalizációjával kezdődik. „Javítani akarjuk az egészségügyi ellátást, mert a legfőbb érték az emberek egészsége. Egészségesnek lenni olyan érték, amelyet mindenki az első helyre tesz” – fogalmazott a kormányfő. Heger megígérte, hogy új kórházak épülnek, a régieket pedig felújítják.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy a kórházreform keretében a kórházi ágyak transzformációja várható a vonzáskörzet nagyságától, a beavatkozások igényességétől, és a műszaki feltételektől függően. „Egyetlen kórházat sem zárnak be. A kórházi ágyak transzformációja a pontos elemzések alapján megy majd végbe” – szögezte le Lengvarský. A tárcavezető elmondta, örömmel tölti el, hogy a kórházhálózat mellett a reform a rendelőkre is kiterjed majd. Az optimalizációt olyan fordulópontnak nevezte, amilyen nem volt az utóbbi 17 évben. „Bízom benne, hogy a tervezett változások jobb és minőségileg magasabb szintet képviselő egészségügyi ellátást, az egészségügyi dolgozók számára pedig jobb feltételeket eredményeznek” – mondta a szlovák egészségügyi miniszter.

A kormányfő által bejelentett reformok közt szerepelt az igazságügyi reform is. Ezzel kapcsolatban Mária Kolíková igazságügyi miniszter elmondta, hogy új bírósági hálózatot alakítanak ki, s arra fognak törekedni, hogy a bírók egyúttal bizonyos területekre specializálódjanak, ami lerövidítheti az ítélethozatalt. A helyreállítási alapból a bíróságok működésének anyagi feltételeit is javítani szándékoznak.

Eduard Heger arról is beszámolt, hogy az őszi reformok, az oktatásügyet is érintik majd, és jobb feltételeket akarnak teremteni regionális és egyetemi szinten egyaránt. „Igény van rá, hogy inkább kevesebb főiskola legyen, de több színvonalas. Ezért jutalmazni fogjuk az egyetemek önkéntes összeolvadását nagyobb, életképesebb egységekbe” – tette hozzá. A miniszterelnök kilátásba helyezte az egyetemek értékelési és akkreditációs rendszerét érintő változásokat is. A felsőoktatási intézményeket a tudományos teljesítményük és annak alapján fogják értékelni, hogy a végzőseik mennyire tudnak érvényesülni. 213 millió eurót szánnak az egyetemek teljesítményének javítására. A támogatási összegből a felsőoktatási intézmények mellett a vidéki iskolák és óvodák is részesülni fognak. A pénzösszeg egy részét az iskolákat érintő digitalizációra és a tanárok továbbképzésére fordítják majd.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Unsplash.com