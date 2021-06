A szomszédban már kimutatták a kolumbiai vírusmutációt

Szlovákiában ismét megváltozott a járások besorolása a Covid-automata alapján. Mivel javul a járványhelyzet, a szigorításokat fokozatosan feloldják, és a legtöbb járásban csak enyhe megszorítások vannak. Több lett a zöld zónába tartozó járás, a pirosba pedig már csak kettő tartozik. A szakemberek hetente átértékelik az érvényben lévő szigorításokat. Mivel folyamatosan nő a beoltottak száma, azt mérlegelik, hogy nagyobb szabadságot adjanak nekik, például nem kellene szájmaszkot hordaniuk. Egyelőre azonban mindenkire egyforma előírások vonatkoznak.

„Már hat zöld járásunk van. A legtöbb, 49 járás sárga, vagyis nagyon enyhe intézkedések vannak érvényben, és kettő maradt még a piros besorolásban” – tájékoztatott Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének igazgatója.

A két piros járás a Kiszucaújhelyi és a Miavai, ahol továbbra is kötelező a szájmaszk viselete beltérben, ezért a lakosoknak még ki kell várniuk, hogy az éttermek belső helyiségeiben fogyaszthassanak. A narancssárga, vagyis a második készültségi besorolásba 19 járás került, a rózsaszínben három maradt. A zöld és sárga járásokban hétfőtől megszűnt az a korlátozás, hogy 15 négyzetméteren belül csak egy személy tartózkodhat. „A közétkeztetési intézményekben az asztalok közti kétméteres távolság betartása ezentúl csak a belterekre vonatkozik” – mondta Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője.

A jó hírek ellenére azonban akad olyan is, amely további óvatosságra inti Szlovákia lakosságát.

Három mintában ugyanis azonosították a koronavírus kolumbiai mutációját.

Boris Klempa virológus elmondta, hogy már az Egyesült Államokban és Spanyolországban is egyre elterjedtebb ez a vírusmutáció, és más európai országokban, például Dániában, Németországban és Hollandiában is azonosították. A kolumbiai vírusvariánst egy család tagjainál azonosították, noha a tagjai nem jártak külföldön. A család három másik személyt jelölt meg közeli kontaktusként. Egyiküket sem oltották még be Covid-19 ellen, pedig a gyengébb kezdés ellenére már kedvezőbb adatokkal büszkélkedhet Szlovákia a lakosság beoltottságát illetően.

Az egészségügyi minisztérium pozitívan látja a jelenlegi helyzetet. A tárca szerint Szlovákiában kedvező az oltás tempója, és mindent megtesznek azért, hogy ez biztonságosan és gyors ütemben menjen tovább. Szlovákiában eddig az emberek 35 százalékát oltották be legalább egyszer. A szakértők és a politikusok is arra figyelmeztetnek, hogy a lakosság beoltottságától függ majd a koronavírus-járvány harmadik hullámának intenzitása, amit őszre várnak. Ha kevesen lesznek a beoltottak, akkor újfent a gazdaság leállítása, a lockdown és a leterhelt kórházak fenyegetnek majd.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter mellett több szakértő is kilátásba helyezte, hogy az esetleges korlátozásokat regionális szinten vezetik majd be – az ország egyes részein ugyanis a lakosok több mint 60 százaléka már be van oltva, míg más régiókban alacsonyabb az érdeklődés. A miniszter ugyanakkor azt is kilátásba helyezte, hogy ha lesznek kimaradt vakcinák az országban, akkor azokat eladják, elajándékozzák vagy biológiai anyagként megsemmisítik.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt