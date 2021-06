Már a 60 év fölöttiek is kapnak Szputnyik V-t Szlovákiában

Az már a korábban készült felmérésekből is kiderült, hogy azok a válaszadók, akik nem bíznak a kormányban, kevésbé hajlandóak betartani a járványellenes óvintézkedéseket. „Nagyon hasonló a helyzet az oltási hajlandósággal is, amelyre hatással van a tudósokba és az orvosokba vetett bizalom is” – magyarázta Robert Klobucký, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársa. A felmérésből az is kiderül, hogy az egészségügybe és a tudományos intézetekbe vetett közbizalom szeptember óta stabil értéket mutat, sőt enyhén erősödött is. Az orvosokban pillanatnyilag 51 százaléknyian, a szlovák tudományos intézetekben pedig 47 százaléknyian bíznak a szlovákok.

Azok a válaszadók, akik jobban bíznak a szlovák kormány járványkezelésében, nagyobb érdeklődést mutatnak az oltás iránt. Azoknak a kétharmada, akik egyáltalán nem bíznak a kormányban, nem is oltatnák be magukat, vagy még haboznak. A megkérdezettek 52 százaléka a háziorvosát, 44 százaléka pedig a tudósokat tartja a legmegbízhatóbb forrásnak a Covid-19 elleni védőoltás kérdésében. A legkevesebben – 12 százaléknyian – az interneten és a közösségi hálókon megjelenő információkban bíznak.

Szijjártó Péter kedd esti Facebook-bejegyzésének mégis sokan megörültek a határ mindkét oldalán. A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt írta: „a szlovákok hivatalosan jelezték, egyetértenek javaslatunkkal, így

szerdától a beoltott szlovák és magyar állampolgárok szabadon utazhatnak a két ország között.

Szijjártó Péter a bejegyzésében elárulta, hogy sokat tárgyaltak az elmúlt hetekben a szlovák kollégákkal, hogy minél előbb lehetővé váljon a beoltottak számára a szabad utazás egymás országaiba. „Hogy újra egymásra találhassanak családok, baráti társaságok, közösségek” – fogalmazott a miniszter.

Így már azok a szlovákok is átutazhatnak Magyarországra, illetve azok a magyar állampolgárok is mehetnek Szlovákiába, akiket az Európai Gyógyszerügynökség által egyelőre nem jóváhagyott orosz Szputnyik vakcinával oltottak be. A Szputnyikkal hétfő óta oltanak Szlovákiában, Pozsony és Zsolna megyében. A hét folyamán az ország más megyéiben lévő oltóközpontokban is elkezdenek oltani az orosz vakcinával.

A szlovák egészségügyi minisztérium

már a 60 évnél idősebbek oltását is engedélyezi a Szputnyikkal.

A tárca azután döntött így, hogy az orosz fél további részletes eredményekkel egészítette ki az eddig rendelkezésre álló dokumentációt. „Így a 60 év feletti érdeklődők pár napon belül már jelentkezhetnek az úgynevezett elektromos váróterembe” – mondta Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője. A Szputnyik vakcinára jelenleg körülbelül 3500 ember várakozik Szlovákiában, legtöbben a Kassai járásban. Az érdeklődés a 40–44 éves korosztályban a legnagyobb.

Nyitókép: MTI/Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI)