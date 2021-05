Erős húzással liberalizálná Joe Biden a vakcinagyártást, de záporoznak a kritikák

A régebben fejlődőnek nevezett országok érdekében kampányoló aktivisták számára egyszerű a képlet: a gazdag államok gyógyszercégei milliárdokat kaszálnak, drágán adják a vakcinát és csak évek múltán hajlandók megosztani a technológiát, hogy máshol sokkal olcsóbban is elő tudják állítani ugyanazt a gyógyszert, amit akkor már generikusnak neveznek.

Az azonban, hogy a korlátozott számban áll rendelkezésre Covid-vakcina a világon, nemcsak az oltóanyagot kidolgozó cégek szellemi jogainak védelme miatt van így.

Kritikus hiány van a gyártáshoz szükséges alapanyagokból,

nincs elég gyártási kapacitás és

nem mindenhol van meg a szükséges technológia és szakértelem

– jegyzi meg a Times című brit lap.

A vakcinák receptjének megosztása bárkivel olyan lenne, mintha egy komplex receptet adnának oda olyanoknak is, aki képtelenek azok pontos követésére – mondják járványügyi szakértők.

A Pfizer-szérum esetében például 280 komponensről van szó, amit 19 ország 86 szállítója biztosít.

A vakcinaszkeptikusok érveit csak tovább erősíthetik, ha olyan hírek látnak napvilágot, hogy valahol olyan „hibás szállítmányt” gyártottak le, amely vagy nem ad kellő védelmet, vagy nem kívánt mellékhatásokat vált ki.

Joe Biden amerikai elnök azonban beállt a felhívás mögé, hogy ideiglenesen oldják fel a szellemi tulajdon védelmét, és ezt az Egészségügyi Világszervezet „monumentális döntésnek” nevezte. Most, hosszas tárgyalások várhatók – és emiatt felmerül a kérdés: időben elkezdhetik-e a világ más részein is gyártani a szérumokat?

A szerzői jogok feloldásáért tavaly kezdett el kampányolni India és Dél-Afrika, és mostanra 61 ország állt ki mellettük. Biden bejelentését a fejlett világból először Új-Zéland támogatta, az EU pedig azt mondta: „hatásos és pragmatikus megoldás” érdekében „kész megvizsgálni” az ötletet. Nagy-Britannia is hasonlóan óvatosan fogalmazott.

A gyártók szerint viszont a „jófejség” hatalmas csapás lesz a nagy pénzekbe kerülő gyógyszerfejlesztésre.

„Ki dolgozza majd ki a következő vakcinát?”

– tette fel a kérdést Brent Saunders, az Allergran gyógyszercég volt vezérigazgatója. A Biden-ötlet ellenzői szerint nemcsak a receptet, de a technológiai tudást, sőt a szakembereket is meg kell osztani a szegény országokkal. És még ha megvannak az ideális körülmények, akkor is akár egy évbe telhet, mire beindíthatják a gyártást. „Ez pedig nem állítja majd le a veszélyes új vírusvariánsok megjelenését” – mondta Michelle McMurry-Heath, a Biotechnológiai Innovációs Szervezet elnök-vezérigazgatója.

A szerzői jogok felfüggesztése mellett érvelők viszont inkább az optimizmusra helyezik a hangsúlyt – szerintük ez végre bátorítaná a szegényebb államokat, hogy pénzt ruházzanak be a gyártási kapacitásokba. Ezt eddig azért nem tették, mert súlyos perekre számíthattak, ha a szellemi tulajdonjogot megkerülve kezdték volna el a külföldi szerek gyártását. A Biden-ötlet támogatói szerint az sem igaz, hogy a „recept” megosztása fékezné a tudományos innovációt – bár az nem tűnik alapos érvnek, hogy a kutatók eddig is közpénzekből dolgoztak. És hogy mi várható most? A szellemi tulajdonjog védelmének ideiglenes feloldásához a Kereskedelmi Világszervezet 164 tagállamának jóváhagyása kell – miközben minden tagország vétójoggal rendelkezik. Tehát több hónapig tartó alkudozás jöhet.

Nyitókép: Twitter/Joe Biden