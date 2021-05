„Oltsd be a nagymamát” – kampány indul Szlovákiában

A szlovák egészségügyi minisztérium a világjárvánnyal összefüggésben május elején indítja el az országos oltási kampány második fázisát, amely során az idősebb személyek beoltására fognak hangsúlyt fektetni. Az év elején az első kampányban is az időseket és a krónikus betegeket célozták meg. Ezt a lakosság többi része valószínűleg nem is nagyon vette észre, állapította meg az egészségügyi minisztérium járványügyi főszakértője, Henrieta Hudečková. „Az oltási kampány ismétlésének hatalmas a jelentősége, mert főleg azoknak szól, akik még nem döntöttek, mert vagy nem gondolkodtak még el az oltás jelentőségén, vagy kevés információ jutott el hozzájuk ez ügyben” – nyilatkozta Hudečková.

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja virtuális várótermében jelenleg 258 ezer ember vár az oltásra. A központ igazgatója, Róbert Suja szerint csekély az emberek motivációja. Szlovákiában eddig a 60 év feletti személyek kicsivel több mint a fele, 55 százaléka kapta meg az első, vagy már mindkét vakcinát. Szakértők szerint 80 százalékos arány lenne az ideális esetükben, hiszen ők a legveszélyeztetettebb korosztály. Az országban jelenleg az átoltottság mértéke 19 százalék.

„Ha nem változik meg valami a közeljövőben, akkor három hét múlva be is zárhatjuk az oltópontokat”

– mondta a központ igazgatója, aki szerint így a beoltottak az ország lakosságának 38 százalékát sem fogják kitenni, ami nem elég a nyájimmunitás eléréséhez, mivel ahhoz több mint 60 százalékosnak kellene lenni az átoltottsági szintnek.

Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője kiemelte, hogy a tárca ezt megelőzendő aktivizálja oltási kampányát, amellyel elsősorban azokat akarják megszólítani, akik még nem döntöttek, hogy beoltatják-e magukat. A kampány célja, hogy megértesse az emberekkel, hogy az oltás jelenti a valódi megelőzést.

A kampány három szakaszból áll majd. Az első fázis június 27-ig tart. Online formában, valamint a rádióban és a televízióban kerül rá sor. Az idősek május folyamán, a nyugdíjuk kifizetésekor kapnak majd egy tájékoztató szórólapot is az oltásról. Emellett társadalmi célú hirdetéseket is készítettek, melyekben szakértők fogják népszerűsíteni a védőoltást, és lesznek olyan rádiós hirdetések is, amelyek kifejezetten az időseket fogják megcélozni, a kereskedelmi rádióadók pedig elindítják az „oltsd be a nagymamát” kampányt.

A kórházak és nagy oltóközpontok mellett próbaüzemben májustól már egyes körzeti orvosok is beadhatnák saját pácienseik számára az oltást.

Ezt a megoldást maguk az orvosok is sürgetik. Szerintük elsősorban az időseknél növelné az oltási hajlandóságot, ha a paciensüket ismerő orvos olthatná be őket. Májusban mintegy 50 általános körzeti orvosnál indulhat meg az oltás. A szaktárca ezzel a paciensek érdeklődését teszteli. A Sme napilapnak nyilatkozó egyik körzeti orvos azt mondta, naponta ötből hárman mondják azt, hogy beoltatnák magukat, ha arra a körzeti orvosuknál is lenne lehetőség. „A saját orvos iránti bizalom erősebb, mint ami az egyes reklámkampányokkal elérhető. Az idősebbeknél ez még inkább igaz” – tette hozzá a lapnak nyilatkozó doktornő.

Nyitókép: Pexels.com