Alig jelentkeznek oltásra Szlovákiában

Róbert Suja, az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának igazgatója tart attól, hogy Szlovákiában alacsony marad az érdeklődés az oltás iránt. Elmondta, jelenleg 258 ezer ember van bejelentkezve az elektronikus váróterembe. Az elején a jelentkezők száma magas volt, de elfogytak a motivált emberek.

Annyira alacsony az érdeklődés az oltás iránt, hogy ha nem regisztrálnak többen, az igazgató szerint az oltóközpontokban három-négy héten belül nem lesz kit beoltani. Úgy véli,

az átoltottság mértéke nem fogja elérni a 38 százalékot sem, ez esetben pedig nem alakul ki a kollektív immunitás.

„Szlovákiában jelenleg naponta 10-15 ezer ember kapja meg az első oltását, és ha ez így marad, május végére nem marad senki a váróteremben” – jegyezte meg Róbert Suja.

Az igazgató rámutatott, hogy az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja semmilyen anyagi támogatást nem kapott az államtól például SMS-üzenetek küldésére, míg az antigén tesztelésre szerinte rengeteg pénzt fordítottak. Hangsúlyozta, hogy a központ a technikai megvalósításért felel, az oltási politikára nincs hatással. Emiatt elutasította a központ ellen a közösségi médiában indított támadásokat.

Róbert Suja arra is rámutatott, hogy Szlovákiában nagy regionális különbségek vannak a várakozási időtartamban. Míg az ország keleti felében sok a vakcina és kevés az igénylő, a nyugati részben fordított a helyzet. Emiatt

virágzik a vakcinaturizmus,

sokan ugyanis inkább végigutaznak az országon, csak hogy előbb jussanak oltóanyaghoz, mert a keleti, északkeleti oltóközpontokban hamarabb kapnak időpontot. Pozsonyban például akár négyhetes is lehet a várakozás az AstraZenecára, és hosszú a várólista a nagyszombati és a trencséni kerületben is. Pfizerre most a leghosszabban a trencséni, a nagyszombati és a besztercebányai kerületben kell várakozni.

Szlovákiában múlt héten csütörtökön tették lehetővé, hogy mindenki regisztrálhat az oltásra, aki már betöltötte a 16. életévét. Mivel a fiatalok hajlandók lettek volna átutazni az egész országon a védőoltásért, ezért sokan közülük sokkal korábban kaptak időpontot, mint azok a 60 év felettiek, akik már hetek óta várnak az oltásra, de a regisztráció során csak a lakhelyükhöz legközelebb eső oltópontot jelölték be. Róbert Suja szerint azokban a régiókban, ahová ezek a fiatalok jelentkeztek, nem túl nagy az érdeklődés az oltás iránt.

Amennyiben van elég vakcina, Suja nem lát problémát a tinédzserek oltásában.

A legtöbben a Pfizer/Biontech és a Moderna vakcinájában bíznak. Michal Sabaka infektológus szerint logikus, hogy az emberek azok alapján az információk alapján, amiket megszereztek, az mRNS-vakcinákat részesítik előnyben, mert a klinikai vizsgálatoknál ezek voltak a leghatékonyabbak, és nem kötődnek hozzájuk semmilyen nem kívánatos hatások. Az állampolgárok harmadikként az orosz Szputnyik V-t említették, amivel viszont egyelőre még nem oltanak az országban. A szlovák lakosság körében az AstraZeneca a legkevésbé népszerű oltóanyag.

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel