Áruhiányt, áremelkedést is hozhat a Szuezi-csatornában elakadt "bálna"

Dávid és Góliát: bejárta a világot a partba fúródott hatalmas teherhajó és a kiszabadításán dolgozó parányi markoló képe.

Az Ever Given olyan hosszú, mint amilyen magas a New York-i Empire State Building – érzékeltette a probléma méretét egy amerikai tévé. A hajó orra kedden, egy homokviharos heves szélfúvás idején fúródott a partba. Az előzetes vizsgálatok kizárták, hogy mechanikai hiba miatt vált irányíthatatlanná. A Szuezi-csatorna Hatóság által közreadott képen munkagéppel próbálják kiszabadítani a keresztbe fordult és beszorult Ever Given nevű konténerszállítót a Szuezi-csatornában 2021. március 25-én. MTI/EPA/Szuezi-csatorna Hatóság

A mentesítők szerint egy darabig eltart, amíg ismét átjárható lesz az Európát Ázsiával összekötő Szuezi-csatorna. Az első kotrógépek csütörtökön érkeztek meg, hogy megkezdjék a 220 ezer tonnás monstrum kiásását.

Mivel fog ez járni?

„Mindenhol fennakadás lesz – mondta a BIMCO, a hajózási ágazat szereplőit tömörítő szervezet elemzője, Peter Sand. – Nemcsak az árukat szállító konténerhajók, de a gabona és olajszállítmányok is elakadhatnak.” Szakértők szerint a hajók egyelőre csak Afrikát megkerülve juthatnak el Európába, ami legalább 10 napos késést okozhat. Ez áruhiányt és áremelkedéseket is kiválthat.

„Olyan ez, mint egy partra vetett bálna kiszabadítása” – magyarázta a mentesítést végző Boskalis nevű holland cég főnöke.

„Napokig-hetekig tart, amíg eljuttatjuk a helyszínre az összes felszerelést, ami érthető módon nem a szomszéd utcasarkon van” – fogalmazott Peter Berdowski, a cég vezérigazgatója.

Közben 8 vontatóhajó próbálja elhúzni hatalmas járművet a sekély partszakasztól.

A helyszínen készült képeken látható, hogy a hajó keresztben áll, orra és tatja elakadt a csatorna keleti és nyugati partjának sekélyebb vizeiben.

A 400 méteres Ever Given – ami mögött 150 további szállítóhajó torlódott fel – a világ egyik legnagyobb konténerhajója. Elmozdítását pedig nehezíti , hogy lehúzza a fémkonténerekbe zárt, több száz tonnás rakomány. A várakozó hajók olajjal, autóalkatrészekkel és fogyasztási cikkekkel vannak megrakva.

Az Arab-félsziget és Egyiptom között húzódó Szuezi-csatornán halad át általában a nemzetközi tengeri kereskedelem 10 százaléka, – így az üzemanyagrakományok és napi 50 konténerhajó is. Ez az Európa és Ázsia közötti leggyorsabb útvonal – jegyzi meg az FT.

Aminek jót tett az elakadás, az az olajár – a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 5 százalékkal emelkedett.

