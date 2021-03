Lemondhatnak a dubajozásról a szlovákok

A döntés értelmében további 40 nappal meghosszabbította a szlovák kormány a világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet. Eduard Heger pénzügyminiszter, az egészségügyi tárca megbízott vezetője a járványügyi bizottság ülése után közölte, a szakértők mind egyetértettek az intézkedés meghosszabbításával. „Nagyon örülök, hogy viszonylag gyorsan lezárult ez a vita. Azt hiszem, mindenki tisztában van azzal, hogy a veszélyhelyzet fenntartása az ország lakosságának egészségét védi” – mondta Eduard Heger. A kormányhatározatot 20 napon belül még a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

A pénzügyminiszter arról is tájékoztatott, hogy nem engedélyezik a külföldi utazásokat kirándulás céljából a szlovák állampolgárok számára. Heger szerint

ez a tiltás az utazással kapcsolatos igazságtalanságot küszöbölné ki, jelenleg ugyanis Szlovákiában egyik járásból a másikba sem lehet utazni indokolatlanul.

Az elmúlt közel negyed évben ugyanakkor olyan helyekre is eljutottak sokan, mint Dubaj, Zanzibár vagy a Maldív-szigetek.

A kormány arról is döntött, hogy a nem regisztrált védőoltás esetleges mellékhatásaiért az állam vállalná a felelősséget mindaddig, amíg az oltóanyagot nem engedélyezi hivatalosan az Európai Gyógyszerügynökség. Szlovákiában ez az intézkedés egyelőre csak az orosz Szputnyik V vakcinát érintené. Az egészségügyi minisztérium ugyanakkor emlékeztetett: továbbra is érvényes, hogy az orvos felelős a megfelelő egészségügyi ellátás biztosításáért. Nem regisztrált védőoltás beadása előtt továbbra is írásos beleegyezést fognak kérni a páciensektől.

Módosult az oltási regisztráció is, amely megszünteti az eddigi versenyhelyzetet az oltásra jogosultak közt. A szerdán délután négy órakor megnyitott úgynevezett elektronikus váróteremben egy óra alatt több mint 60 ezren jelentkeztek be oltásra. A regisztrációs rendszer legkésőbb 48 órával az oltás előtt értesítést küld az oltás helyéről és időpontjáról. Egyelőre négy meghatározott csoportba tartozók jelentkezhetnek: a 60 évnél idősebbek, továbbá az egészségügyi dolgozók, a szociális terepmunkások és a rendőrök.

Állami kártérítésre számíthatnak azoknak az egészségügyi dolgozóknak a hozzátartozói, akik munkavégzés közben fertőződtek meg az új koronavírussal és belehaltak a Covid-19 betegségbe.

A kártérítés összege 59 ezer euró, azaz megközelítőleg 21,5 millió forint lenne. Eduard Heger elmondta, a kártérítést visszamenőlegesen is ki fogják fizetni. Az egyszeri kártérítésre az elhunyt egészségügyi dolgozó házastársa, gyermekei, esetleg szülei tarthatnak igényt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/TASR/Frantisek Ivan