Koalíciós belviszályt szít a hirtelen érkezett orosz vakcina Szlovákiában

Igor Matovič kormányfő azt mondta, az egyre romló járványhelyzet miatt egyezett bele az orosz vakcina megvásárlásába. Ezzel az átoltottság mértéke 40 százalékkal lesz növelhető Szlovákiában. Hétfő este 200 ezer Szputnyik vakcina érkezett az országba, amely 100 ezer ember beoltására lesz elegendő. A szlovák miniszterelnök úgy tájékoztatott, hogy júniusig mind a kétmillió megvásárolt darabnak meg kell érkeznie.

„A Covid-19 megbetegedés nincs tisztában geopolitikai irányultságokkal, és nem is a politikáról szól. Ezért úgy gondoljuk, hogy az a helyes, ha megvásároljuk az orosz vakcinát is, amely megbízható, és ezzel elérhetővé tesszük azok számára is az oltást, akik az orosz oltóanyagot választanák” – nyilatkozta a kormányfő.

A vakcinát egyelőre nem hagyta jóvá az Európai Gyógyszerügynökség, sem a Szlovák Gyógyszerellenőrzési Hivatal.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter kedden délelőtt viszont aláírásával engedélyezte az orosz vakcina alkalmazását.

A terápiás alkalmazásra szóló csoportos engedélyt, amely egyelőre augusztus végéig érvényes, az egészségügyi minisztérium honlapján tették közzé. A tárcavezető által aláírt beleegyező nyilatkozat arra is kitér, hogy a nem regisztrált gyógyszerrel történő kezelésért a kezelőorvos vállalja a teljes felelősséget. Felhasználására leghamarabb két hét múlva kerül sor.

A Szputnyik beszerzése heves érzelmeket váltott ki a kormányban. Több koalíciós partner is bírálta a lépést. A Szabadság és Szolidaritás meghökkentőnek nevezte annak módját, amint a Szputnyik Szlovákiába került. Ivan Korčok, a párt külügyminisztere a közösségi hálón tett bejegyzésében Igor Matovič miniszterelnöknek az oltóanyag-szállítmány földet érésénél való részvételét is bírálta. Hangsúlyozta, a többi vakcina behozatalát nem övezte ilyen megkülönböztetett figyelem, noha a Szputnyikkal ellentétben azok használatát jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség.

A kormányfő az orosz oltóanyag beszerzését megvétózó legkisebb koalíciós partnertől, a Za ľudítól még ennél is élesebb kritikát kapott. A konfliktus odáig fajult, hogy Tomáš Valášek elhagyta a kormánykoalíciót és az európai ügyekért felelős parlamenti bizottságban betöltött elnöki tisztségéről is lemondott. „Még kérkedett is azzal a sajtótájékoztatón, hogy az ellenállás dacára lépett.

Így arculköpni az alapvető ellenállást tanúsító koalíciós partnert, egyfajta politikai kultúráról tanúskodik,

amelynek én biztosan nem kívánok a részese lenni” – tette világossá a pártból és ezáltal a koalícióból is kilépő politikus.

A parlamenten kívüli Peter Pellegrini exkormányfő pártja, a Hlas ugyanakkor úgy véli, ha a helyzet megkívánja,

a kormánynak vészmegoldásokkal is élnie kell.

A szintén ellenzéki Smer is hasonló álláspontra helyezkedett.

„A Smer a kezdetektől fogva támogatta a Szputnyik vásárlását és bárminemű geopolitikai játszma űzését elutasította” – nyilatkozta Ján Mažgút, Robert Fico pártjának szóvivője.

Az orosz vakcina beszerzését a parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia is elutasította, amely kampányt indított Igor Matovič miniszterelnök leváltására.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters/Yves Herman