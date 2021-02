Maszk szinte egész nap és semmi éneklés: így lehet megtartani az olimpiát

A japán szervezők ragaszkodnak ahhoz, hogy a tavaly elhalasztott nyári olimpiai játékokat az idén megtartsák. Ezt annak ellenére is mondják, hogy néhány hete egy brit lap olyan név nélküli nyilatkozó kormányilletékest idézett, aki szerint a japán kormány az olimpia lefújásán gondolkodik.

Szerdán ennek a találgatásnak próbáltak véget vetni a szervezők, amikor közzétették azokat a biztonsági szabályokat, amelyek mellett a Covid-19 pandémia közepette megrendezik a nyári játékokat.

Egyben elismerték, hogy ez az olimpia más lesz, mint a többi.

„Egy sor korlátozást és feltételt kell betartaniuk a résztvevőknek. Ezek hatással lesznek az »élményre«, különösen a társadalmi érintkezés szempontjából” – mondta Pierre Ducrey, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a játékokért felelős illetékese.

Például: nemcsak a rendszeres kézmosás lesz kötelező, de minden étkezés után fertőtleníteni kell majd az asztalokat. A sportolóknak és a személyzetnek „folyamatosan” maszkot kell viselnie, kivéve az étkezést, az alvást vagy amikor a szabad levegőn tartózkodnak.

Az egyes delegációknak Covid-19 összekötő tisztet kell kineveznie és az ő feladata lesz, hogy a csapat minden tagja betartsa a szabályokat.

Ha valaki mégsem tesz eleget az előírásoknak, akkor azt kizárják az olimpiáról.

Az illetékesek közölték, hogy áprilisban további, részletes szabályokat adnak ki a sportolók részére – ezek rendelkeznek majd a tesztelésről, az izolációról és egyéb, csak a versenyzőkre vonatkozó teendőkről.

A többi fejlett államhoz képest Japán sokkal jobban kezelte a járványt – eddig csak 6000 regisztrált halálesetről tudni. Január elején azonban a távolkeleti országban is meredeken megugrott a fertőzések száma. Ennek nyomán a tokiói kormányzóság és más területek is rendkívüli állapotot vezettek be. A japán kormány kedden a legtöbb ilyen helyen meghosszabbította a szükségállapotot.

Közben – felmérések szerint – a japán lakosság közel 80 százaléka ellenzi, hogy az idén megtartsák a játékokat.

A koronavírus-kezelésben érintett tokiói orvosok szövetsége azt mondta a héten a Reuters hírügynökségnek, hogy a dolgozóknak nem lesz idejük önkéntes munkát végezni az olimpián, mert túlságosan leterheltek. Egy japán illetékes ehhez azt tette hozzá: meg kell találni az egyensúlyt az olimpia és a helyi egészségügyi rendszer szükségletei között.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Hiro Komae