Enyhítés Szlovákiában? Egyértelmű válasz érkezett

Szlovákia lakossága a jövő héttől sem számíthat a járványügyi intézkedések enyhítésére, éppen ellenkezőleg, a szigorított "Covid-szemafor" miatt nehezebb lesz az aktuálisan érvényes fekete zónából a bordó jelzésűbe visszalépni. Ez azt jelenti, hogy 3000 alá kell csökkennie a kórházban koronavírus-betegséggel vagy annak gyanújával ápoltak számának, hogy átléphessenek az enyhébb besorolású zónába.

Milan Krajniak munka-, szociális és családügyi miniszter ezt kiegészítette azzal, hogy a szigorított - úgynevezett - Covid-automata a fekete és a bordó fázisokban is rendszeres teszteléssel számol,

a negatív teszteredmény pedig legfeljebb 7 napig lesz érvényes.

A tárcavezető kifejtette, elrendelik az otthoni munkavégzést mindenki számára, akinél ez lehetséges. Azt mondta, ellenőrizni fogják a munkáltatókat, és a munkavállalók is jelenthetik, hogy ha ezt épp a munkáltatójuk nem teszi lehetővé.

A kormány a járványügyi bizottság javaslatait figyelembe véve arról is döntött, hogy február 8-án, hétfőn megnyílnak az óvodák, valamint a speciális- és az általános iskolák alsó tagozata.

„Hétfőn a végzős középiskolások is visszaülhetnek az iskolapadba”

– közölte Branislav Gröhling oktatási miniszter. Az alsó évfolyamos gyerekek tesztelését nem teszik kötelezővé, de egyik szülőjükét és a pedagógusokét igen. A középiskolások és az iskolai dolgozók csak negatív teszttel léphetnek be az iskolába. A regionális közegészségügyi hivatal ugyanakkor bezárathatja azt az iskolát, melyben romlik a járványügyi helyzet.

Mária Kolíková igazságügyi miniszter közölte, hogy a kijárási korlátozások és a kivételek jogi szabályozása a jövő héttől is olyan lesz, mint eddig. Hozzátette,

ha valakinek most szüksége van a negatív tesztre a munkába járáshoz, annak hétfőtől is szüksége lesz rá.

A veszélyesebb brit mutáció szlovákiai jelenléte miatt az eddigi 10 napos karantént 14 napra hosszabbítják. Ez a külföldről hazaérkező tünetmentes emberekre is vonatkozik, miközben a hazatérteket a karantén nyolcadik napján vetnék alá a tesztnek, amellyel megállapítják, melyik variánssal fertőződtek meg. A teszt árát az egészségügyi biztosító megtéríti.

Az egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy Szlovákia megpróbálja beszerezni a az orosz Szputnyik V vakcinát. Marek Krajčí megerősítette, hogy a szaktárca engedélyt adhat olyan oltóanyag használatára is, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség még nem hagyott jóvá. Ezt az egyik szélsőséges, de lehetséges megoldásnak nevezte a tárcavezető. Marek Krajčí továbbá közölte, hogy újabb 8,4 millió antigéntesztet sikerült beszereznie az Állami Tartalékalapnak, így most elegendő ilyen gyorsteszt van az országban. Elmondta, hogy a stratégiai ágazatokban dolgozókat és az 55 év alatti, krónikus betegségben szenvedőket az AstraZeneca vakcinájával oltják be. A 150 ezer adag oltóanyag február 9-én érkezhet meg Szlovákiába. Krajčí azt tanácsolta, hogy aki csak teheti, hordjon FFP2-es védőmaszkot, amely hatékonyabb védelmet nyújt az agresszívabb vírusmutációkkal szemben. Kihangsúlyozta viszont, hogy

a szakállat viselő férfiaknál igazából csak akkor van értelme az FFP2-es maszkviselésnek, ha előtte megborotválkoznak.

Nyitókép: MTI/AP/TASR/Michal Svítok