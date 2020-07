Boris Johnson az egységes brit államot mentené Skóciában

„Erős az Unió” és egyben kell tartani – erről beszélt csütörtökön Boris Johnson brit kormányfő. Nem, nem az Európai Uniót értette ez alatt, amiből már kiléptette országát, hanem

Boris Johnson csütörtökön utazott Skóciába, mert meg akarja akadályozni, hogy az részben önmagát igazgató társnemzet újabb függetlenségi népszavazást rendezzen. A Skóciát kormányzó Skót Nemzeti Párt egyre nagyobb ellentétbe kerül a londoni központi kormánnyal. Nem elég, hogy vehemensen brexit-ellenes de a koronavírus pandémiát is szigorúbban kezelte helyi szinten, mint amit a londoni hatóságok javasoltak.

Mint a Reuters hírügynökség megjegyezte, a pandémia feszültté tette a viszonyt az államalkotó nemzetek között. Ennek nyomán a Skót Nemzeti Pártnak sikerült javítania támogatottságán és egyes felmérések szerint a skótok kis többsége immár támogatná, hogy az országrész önállóan folytassa és kilépjen az Egyesült Királyságból. Ezt kivédendő, Boris Johnson a skóciai Orkney szigetcsoportra utazott, hogy ott méltassa a közös államot.

Nagyon értékes azért is, mert így az Egyesült Királyság minden szegletében élő embereknek tudtunk segíteni”

– fejtegette Johnson. A londoni kormány üzenete emellett az volt, hogy a kényszerszabadságra küldött dolgozók fizetése 80%-nak átvállalásával a brit kormány skót munkavállalókat is megmentett.

„2014-ben referendumot tartottunk. Ez döntő erejű volt és szerintem egyetértés volt arról, hogy ez egy nemzedékre eldöntötte a kérdést” – utalt arra, hogy akkor a skótok 10%-os többsége (összesen 55,3% szemben a 44,7%-kal) a brit államban való maradásra voksolt (a részvételi arány 84,6% volt). Boris Johnson programjában szerepelt a találkozó az üzleti élet képviselőivel és a fegyveres erők tagjaival, hogy így adjon nyomatékot nemzetegyesítő üzenetének.

Nem volt tervben viszont – beszédes módon – hogy találkozzon Nicola Sturgeon skót első miniszterrel, az autonómia és a Skót Nemzeti Párt vezetőjével és az sem volt a protokoll része, hogy Sturgeon őt Skóciába érkezve fogadja.

Nicola Sturgeon a függetlenségről szólva a Twitteren ezt írta:

és ne olyan politikusok határozzák meg a jövőnket, akikre nem szavaztunk és akik olyan útra vinnének, amit nem választottunk. Boris Johnson jelenléte ezt erősíti meg”.

