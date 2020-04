Debütált a brit "virtuális parlament"

A koronavírus miatti karantén új munkamódszert követel meg a törvényhozástól is – adta értésre Sir Lindsay Hoyle házelnök a Húsvét utáni első, szerdai ülésnapon, amikor közölte: ez volt az első videokonferencián bonyolított Miniszterelnöki kérdések órája a parlament 700 éves történetében.

A „hibrid parlamentben” 30-40 képviselő jelent meg személyesen, a többiek video-konferenciahívás segítségével jelentkeztek be.

A karanténszabályokra - a betartandó 2 méteres távolságra - a padsorok előtti padlón látható fekete-sárga szalagcsíkok emlékeztették a képviselőket.

First glimpse at how the semi-virtual parliament will work tomorrow. Complete with video screens for Speaker, MPs and social distancing markers in the voting lobbies. ?: UK Parliament/Jessica Taylor pic.twitter.com/ktxYsAx8Ji

So this is what history looks like. For the first time in its 700 year old history, the House of Commons first virtual sitting has begun. pic.twitter.com/kZhcHODwYX