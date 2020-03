Telefon és net nélkül, otthon pánikolnak a britek

Boris Johnson miniszterelnök hétfői, drámai kérése, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, nemcsak a koronavírus által már amúgy is sújtott brit gazdaságnak csapott oda.

A magyarban home office-ként meghonosodott kifejezés a briteknél a Belügyminisztériumot jelenti. A járvány katasztrofális hatásait elkerülni hivatott „work from home”, azaz otthoni munka és izoláció ahhoz is vezetett, hogy egy egy időre leült a brit mobilhálózat. Öt vezető szolgáltató, az EE, az O2, a Vodafone, a Three és a GiffGaff is arról számolt be, hogy kedden

akadozott a szolgáltatás.

Voltak felhasználók, akik jelezték, hogy késő este nem tudták használni a WhatsApp népszerű csevegőprogramot.

A hálózati túlterheltség miatt sokan nem tudtak SMS-t küldeni – amihez nem szükséges a mobilnet –, mások számára viszont épp a mobil-adatátvitel akadozott.

Nagy-Britanniában ez azért is kellemetlen, mert az ország egyes részeiben notóriusan lassú a „vonalas” internet, és sokan inkább mobiltelefonjukoz kapcsolják a laptopjukat vagy asztali számítógépüket.

A brit Vodafone „rövid ideig tartó kiesésről” beszélt, de elismerte, hogy a felhasználók egy része még telefonhívást sem tudott bonyolítani.

A Nemzeti Telekommunikációs Vészhelyzet Felhívás nevű szervezet és a brit Médiafelügyelet, az Ofcom közölte, hogy kivizsgálják a hiba okát, amit úgy írtak le, hogy „nem lehetett egyik hálózatból másikba telefonálni”.

Az EE szolgáltató igyekezett úgy beállítani, hogy nem a hirtelen otthonról dolgozó emberek megnövekedett száma okozott gondot.

A szolgáltatók most azt mondják, hogy együttes fellépéssel próbálják felderíteni, mi is történhetett, mert a baj épp akkor történt, „amikor az országnak mindennél jobban szüksége van a kapcsolatra”.

Ágazati szakértők szinte bizonyosra vették, hogy a hiba oka a túl sok felhasználó és az lehetett, hogy a távmunka miatt hirtelen megugrott az internethez kapcsolt eszközök száma.

Az online csapatmunkát segítő Microsoft Teams hétfőn élt át hasonló szolgáltatási problémákat és egy időre nem tudtak csapatban játszani a Microsoft Xbox konzolját használó játékosok sem a szerverek túlterheltsége miatt.

A Downdetector nevű oldal közben azt jelezte, hogy Nyugat-Európa jelentős részén kedd reggel kapcsolódási gondjai voltak a Microsoft Office 365 online irodai szoftvercsomag felhasználóinak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay