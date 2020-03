A cseh kormányban nincs egyetértés a szükségállapot kihirdetéséről

Az egyik új beteg az az ecuadori diáklány, akinél az első vizsgálati eredmények negatívak voltak, a második teszt azonban már kimutatta szervezetében a koronavírust. Barátnője, egy 21 éves amerikai egyetemi hallgató szintén a fertőzöttek között van, most mindkettejüket egy prágai kórházban kezelik.

A diáklányok Milánóban járnak egyetemre. Február 24-én érkeztek Milánóból Bécsbe, ahol szállodában laktak.

Onnan később Budapestre utaztak, majd Brünnön keresztül Prágába, ahol az Airbnb-rendszeren keresztül foglaltak szállást.

„Az amerikai lánynál a vasárnapi első teszt, az ecuadorinál pedig a megismételt laboratóriumi vizsgálat mutatta ki a koronavírust” – jelentette be Zdenka Jágrová, a prágai tisztiorvosi intézet igazgatója. Hozzátette, hogy

Bécset és a magyar felet már tájékoztatták az esetről.

Ján Hamáček cseh belügyminiszter a szükségállapot kihirdetését javasolta, az egészségügyi tárca vezetője szerint azonban erre egyelőre nincs szükség. „Ebben a pillanatban ez nem helyénvaló, a felállított korlátok közt képesek vagyunk kezelni a helyzetet” – fogalmazott Adam Vojtěch egészségügyi miniszter.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében Prága leállította a közvetlen légi kapcsolatokat Dél-Koreával és három nagy észak-olaszországi várossal. „Leállítjuk a légi közlekedést Milánóval, Velencével és Bolognával, és úgy döntöttünk, hogy nézők nélkül tartjuk meg a hét második felében a dél-morvaországi Nové Mesto na Morave városában megrendezendő biatlon világbajnokságot” – jelentette be Andrej Babiš miniszterelnök a nemzetbiztonsági tanács ülése után. A rendezvényre eredetileg több tízezer külföldi nézőt vártak, egyebek között Olaszországból is. A koronavírus megjelenése miatt néhány cseh egyetemen is szünetel a tanítás.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Maszkos egészségügyi dolgozó a fertőző betegségekre szakosodott római Lazzaro Spallanzani kórházban 2020. február 26-án.. MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi