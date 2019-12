Kevesebb külföldi dolgozóval számolnak Szlovákiában

A foglalkoztatottság növekedésére főleg a gyengülő ipar lesz hatással. Ezzel szemben a szolgáltatások továbbra is növekedni fognak. Noha a szlovákiai termékek iránt csökken a külföldi kereslet, a gazdaságot továbbra is mozgásban tartja a hazai fogyasztás. A kismértékű lassulás azzal is jár, hogy csökken a külföldi munkaerő beáramlásának mértéke.

Ódor Lajos, a Szlovák Nemzeti Bank elnökhelyettese szerint az egyes szektorokban, főleg az iparban csökken a nyomás, másfelől viszont az építőiparban és a szolgáltatásokban továbbra is viszonylag intenzív marad, ami azt jelenti, hogy továbbra is számolnak a munkaerő-behozatallal, noha lényegesen kisebb mértékben, mint eddig. A gazdaság lassulására tavasz óta figyelmeztetnek a munkáltatók is, mivel az iparban már érzékelhető a megrendelések visszaesése, ami a külföldi munkavállalók iránti igény csökkenését jelenti.

„Van ugyan valamilyen csúszás, de

még mindig vannak olyan régiók, ahol munkaerőhiány van,

főleg ami a képzett munkaerőt illeti, és a gazdaság lassulása főleg ott csapódik le, ahol nagyobb a munkanélküliség” – magyarázza Rastislav Machunka, a munkáltatói szövetség alelnöke.

A gazdaság állandó növekedésével szembeni igény jelentős hatással van a környezetre is, állítja Jozef Pecho, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet klimatológusa. „Attól függően, hogy milyen módon élünk a különféle szolgáltatásokkal, árukkal, milyen módon élvezzük ennek az anyagi jólétnek az előnyeit, már ma kórosnak tekinthető” – mondja a klimatológus. A klímaváltozásnak a gazdaságra kifejtett hatásáról nemrég az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde is beszélt, és jelenleg élénk vita folyik róla.

„A klímaváltozás teljes természetességgel hatással lesz a pénzügyi rendszerre és a gazdaságra”

– húzta alá Peter Kažimír, a Szlovák Nemzeti Bank elnöke is, hozzátéve, hogy már keresik a módját, hogyan reagáljanak erre a helyzetre a nemzeti bankok, milyen mértékben tegyék tőle függővé a pénzügyi stabiltást. A gyakorlatban ugyanis hosszantartó aszállyal lehet számolni, ami gyenge termést és az élelmiszer-árak gyors növekedését vonja maga után.

