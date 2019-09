Vasárnaptól a brit kormány már óriásposztereken is azt üzeni a lakosoknak: október 31-én mindenképp bekövetkezik az Unióból történő brit kilépés és így jobb, ha készülnek rá.

A hasonló nevű – és közpénzből finanszírozott – kampány költségét 100 millió angol fontra becsülik. Az utcai poszterek mellett pólók, bögrék, tévés és rádiós reklámok is hirdetik majd, hogy „Készüljetek a brexitre” és szólítják fel az embereket, hogy látogassanak el a kormány által ebből a célból létrehozott weboldalra.

NEW: Government has launched its 'get ready for Brexit' campaign. Hope they didn't spend too much of the £100m on poster design..https://t.co/1Y045o1bOA pic.twitter.com/iwq1tmZBSR