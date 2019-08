Szlovák sört szívószállal? Soha többet!

A szlovák környezetvédelmi minisztérium egy módszertani segédanyagot is kidolgozott a csomagolásmentes élelmiszerüzletek üzemeltetői számára.

Az elfogadott módosítás szerint 2021-től lép érvénybe a tiltás, amely érinti

a műanyag tányérokat, evőeszközöket, italkeverőket, szívószálakat, léggömbpálcákat, fültisztító pálcikákat, a polisztirolból gyártott egyszer használatos ételhordókat, poharakat.

A módosítás értelmében továbbá 2023-tól minden egyes községnek lehetővé kell majd tennie a biohulladék szelektív gyűjtését. Az indoklás szerint a nem megfelelően tárolt, biológiailag lebomló hulladék kifejezetten környezetszennyező hatású az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. Emellett szennyezi a felszíni vizeket, a talajvizet, magát a talajt, és a légkört is.

Nyomon követik a hulladékgyűjtő autókat

Változik az elszállított hulladék nyilvántartása is, ugyanis a szemeteskocsikat mérleggel kell majd felszerelni, a tartalmuk súlyát pedig be kell jelenteni. Módosítani fogják azokat a pénzösszegeket is, amelyekkel az egyes gyártók a gyártói felelősségvállalási rendszerhez járulnak hozzá.

„Ez a törvény nem csak arról szól, hogy betilt bizonyos műanyagokat, hanem támogatja például az olyan csomagolóanyagok előállítását, melyek újrahasznosíthatók. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy alacsonyabb költségekkel fogják terhelni azokat a gyártókat, amelyek tartósabb, megjavítható vagy könnyebben újrahasznosítható termékeket állítanak elő” – mondta Sólymos László, Szlovákia környezetvédelmi minisztere.

Visszaváltják a PET-palackokat

Az elmúlt három évben a szlovák környezetvédelmi minisztérium számos lépést tett a felesleges műanyag elleni küzdelem terén. A könnyű műanyag táskák fizetőssé tétele mellett a szlovák zöldtárca, Közép-Európában elsőként vezeti be a PET-palackok visszaváltási rendszerét.

A szaktárca a Közegészségügyi Hivatallal együttműködve módszertani segédanyagot is kidolgozott a csomagolásmentes élelmiszerüzletek üzemeltetői számára. Az útmutató szerint az üzlet üzemeltetője jogosult eldönteni azt, hogy a vásárló által hozott csomagolóanyag megfelel-e az előírásoknak, és visszautasíthatja annak használatát. „A csomagolás nélküli vásárlás és a csomagolásmentes termékek visszaszorítják a nem újrahasznosítható műanyagok és egyszer használatos csomagolások mennyiségét” – áll a minisztérium közleményében.

Nyitókép: Pixabay