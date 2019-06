Egy hónapig tartanak a Pozsonyi Magyar Napok

A szervezők a rendezvényre kilátogatók pozitív visszajelzései alapján döntöttek úgy, hogy idén a megszokottnál hosszabb ideig, egy hónapig várják az érdeklődőket a különböző kulturális programokkal, melyeknek templomok, galériák és más intézmények adnak otthont.

Az egy hónap alatt világszínvonalú bemutatókra készülhet a pozsonyi közönség. A június 3-án elrajtoló programok között komoly- és könnyűzenei koncertekkel, gyermekelőadásokkal, kiállításmegnyitókkal, képzőművészeti és könyvbemutatókkal, de divatgálával is találkozhatnak majd az érdeklődők. A nyitókoncert június 3-án, hétfőn lesz az evangélikus nagytemplomban, ahol a Purcell kórus és az Orfeo zenekar lép fel a Liszt Ferenc-díjas Vashegyi György (a képen) vezényletével.

Kiemelkedő lesz a Magyar Rádió Gyermekkórusának szereplése is. Kovács Géza, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezető igazgatója elmondta, a gyermekelőadók Esterházy Pál Harmonia Caelestis-éből fognak énekelni, de Haydn két kimondottan gyermekkórusra és zenekarra írott műve is felcsendül majd. „Az előadásnak lengyel, szlovák és cseh közreműködői is lesznek” – tette hozzá az igazgató.

A rendezvénysorozatot a budapesti József Attila Színház vendégelőadása is színesíti.

A társulat Hunyady Sándor Feketeszárú cseresznye című színművét adja elő június 19-én a pozsonyi Hviezdoslav színházban annak a hatállomásos turnénak a részeként, amely a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósul meg.

A programsorozatról Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója azt mondta, a visegrádi együttműködésnek kiemelt szerep jut ezalatt az egy hónap alatt, és számos előadó érkezik majd a V4-es országokból.

„Pozsony mindig is a kultúrák találkozási helye volt itt Közép-Európában. Itt jelen volt a magyar, a szlovák, a cseh és bizonyos értelemben a német kultúra mellett a lengyel is, ezért azt szeretnénk, hogy

kihangsúlyozzuk ennek az együttműködésnek a fontosságát, és erősítsük ezt a békeüzenetet a magunk részéről is”

– mondta Molnár Imre.

A rendezvény második felében négynapos gasztronómiai fesztivált tartanak a központi helyszínen, amely egy időben kezdődik a kulturális hét szabadtéri rendezvénysorozatával június 20-án. A Több mint szomszéd fesztivált hagyományteremtő s egyidejűleg hiánypótló céllal hozták létre 2014-ben, Magyarország V4-es elnökségének záró rendezvényeként.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás