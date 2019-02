A brit védelmi miniszter "kilőtte" a Kínával tervezett kereskedelmi tárgyalásokat

Kardcsörtető megjegyzések a brexit utáni keményebb magatartásról, a brit érdekek erővel történő megvédéséről és arról, hogy harci gépekkel megrakott repülőgép-hordozót küldene Kína vitatott tengeri érdekszférájába – Gavin Williamson brit védelmi miniszter múlt heti beszéde jelentések szerint otthon fejfájást, Pekingben haragot okozott, amelynek nyomán törölték a brit pénzügyminiszter kínai útját.

Bár a brit kormány igyekszik úgy beállítani, hogy nem történt semmi, annyi kiderült, hogy

Williamson múlt heti nagyívű, keményebb brit katonai fellépésről és külföldi támaszpontokról szóló beszéde után nem utazott a hétvégén Kínába Phillip Hammond, brit pénzügyminiszter.

Hammond a brexit utáni szabadkereskedelemről tárgyalt volna.

Bár maga Hammond nem tartozik közéjük, de a brexit-párti brit politikusok vesszőparipája, hogy az Unióból való kilépés után Nagy-Britannia felvirágzik, mert Brüsszel béklyójából szabadulva, saját belátása szerint köthet majd szabadkereskedelmi megállapodásokat világszerte.

Ez elképzelhető, de most épp a világ második legnagyobb gazdasága és egyben egyik legnagyobb kereskedelmi nemzete mondta le a brit pénzügyminiszter egy fontos kínai találkozóját, amelynek nyomán az egész utat törölték. Ez mindössze néhány héttel azelőtt, hogy Nagy-Britannia távozik az EU-ból, úgy, hogy még nincs kidolgozott szabadkereskedelmi megállapodása a nagy exportőrökkel.

A brit kormány igyekezett cáfolni, hogy vita robbant volna ki. A védelmi tárca tagadta, hogy a miniszter beszéde miatt törölte Peking a vizitet.

Nem is törölhette – állítja a pénzügyminisztérium, mert „semmilyen kínai utat nem jelentettek be és nem erősítettek meg”. Vezető konzervatív politikusok viszont elkezdték követelni, hogy regulázzák meg a „csípőből tüzelő” Williamsont, mert „megsértette Kínát”. Chris Patten, London utolsó Hong Kong-i kormányzója például megjegyezte: „ideje visszahozni a felnőtteket.

A Financial Timesnak – a lap állítása szerint - egy kormányforrás azt mondta: „Williamson egy gyerek. Jönnek a katonai megszorítások!” – utalva a védelmi és pénzügyi tárca közötti feszült viszonyra.

A védelmi miniszter „diplomáciai bakiparádénak” tartott beszédében Kínának is odapörkölt, ami nyomán „sokan felvonták a szemöldöküket” a brit politikai életben. Peking pedig egyszerűen törölte a brit pénzügyminiszteri látogatást – jegyezte meg a BBC.

Egy védelmi forrás közölte a közszolgálati médiummal, hogy a beszédet jóváhagyatták a miniszterelnöki hivatallal és a pénzügyminisztériummal is, azaz maga May kormányfő is tudhatott róla és nem a védelmi miniszter partizán-akciójáról volt szó.

A brit kormányok az utóbbi években az ideológiai megfontolásokat félretolva határozottan nyitottak Kína felé.

A védelmi miniszter beszólása ellenére a kínaiak egy jó hírt is hallhattak a szigetországból: a kormány úgy döntött: még ha akad is biztonsági kockázat a Huawei kínai telekom-cégnek az 5G-s mobiltechnológia telepítésébe való bevonásában, ellensúlyozni tudják a rizikót, azaz nem zárják ki a Huaweit.

Nyitókép: Gavin Williamson brit védelmi miniszter beszédet mond az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián 2019. február 15-én. MTI/EPA/Ronald Wittek