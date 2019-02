Megmérték a csehek körében Orbán Viktor népszerűségét

A tavaly decemberben elvégzett közvélemény-kutatásban több mint húsz, az európai, illetve a nemzetközi politikában meghatározó szerepet betöltő személyiségről kérdezték az állampolgárokat. A CVVM intézet elsősorban azt vizsgálta, hogy kiben bíznak leginkább a csehek. Az eredmények hazai győzelmet hoztak,

a legnagyobb bizalmat ugyanis saját államfőjük, Miloš Zeman iránt táplálják Csehország lakosai.

A képzeletbeli dobogó második fokára Zeman szlovák kollégája, Andrej Kiska köztársasági elnök állhatna fel, Orbán Viktor magyar kormányfő pedig a harmadik helyen zárt.

Zemanban a megkérdezettek 50 százaléka, Kiskában 44 százalék, míg Orbán Viktorban 34 százalék bízik meg.

Mindez a miniszterelnök bizalmi indexének erősödését jelenti a csehek körében, mert 2018 áprilisában, a legutóbbi hasonló szavazáson még a negyedik helyen zárt Orbán Viktor. Az első két helyen nem történt változás, de a harmadik akkor még Emmanuel Macron volt. A francia elnök most ötödik lett, még Theresa May brit miniszterelnök is megelőzte őt.

A hatodik helyre Peter Pellegrini szlovák kormányfőt rangsorolták a csehek, akit tavaly még szinte nem is ismertek, mert Pellegrini neve csupán azt követően került a köztudatba, hogy Robert Ficónak távoznia kellett az újságírógyilkosság kiváltotta népharag miatt.

A nemzetközi politikát erősen befolyásoló személyiségek közül Angela Merkel német kancellár a hetedik, Donald Trump amerikai elnök a kilencedik, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a tizenegyedik.

A 23 politikusból álló bizalmi listát Recep Tayyip Erdogan török államfő és Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője zárja.

Egy másik, szintén hétfőn ismertetett közvélemény-kutatás szerint Andrej Babiš miniszterelnök pártjának nem ártottak a tavaly év végi kormányellenes tüntetések. Továbbra is az ANO mozgalom a legnépszerűbb politikai tömörülés a csehek körében. Ha idén januárban tartották volna a parlamenti választásokat, az ANO megszerezte volna a szavazatok 32 százalékát, három százalékkal többet, mint 2017 októberében.

