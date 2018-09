A brit kormánypártnak magyarázkodnia kell a Sargentini-jelentés miatt

Theresa May brit miniszterelnök pártja volt az egyetlen nyugati kormányzó jobbközép erő, amely a magyar kormány mellé állt az Európai Parlamentben nagy hullámokat vetett Sargentini-jelentés szavazásakor.

és szavazta meg a budapesti kormány által több ponton támadott jelentést. Egy másik muzulmán vallású képviselőjük tartózkodott. Sajjad Karim azt mondta az Independentnek: „nem akarja szavazatával támogatni, hogy Orbán Viktor félrevezesse a magyarokat”. Távolmaradt a vokstól egy részben ír származású, a brexitet élesen ellenző és nemrég ír útlevelet szerzett tory társuk is.

A brit konzervatívok mellett a jobbközépnek számító kormányerők közül a bolgár GERB és a Horvát Demokratikus Unió támogatta a magyar kormányt. Rajtuk kívül radikálisok és populisták, a lengyel Jog és Igazságosság Pártja, az olasz Liga, a francia Nemzeti Front, a Svéd Demokraták, az osztrák Szabadságpárt és a brexitet kiprovokáló Egyesült Királyság Függetlenségi Párt szavazott a magyar kormányt elmarasztaló Sargentini-jelentés ellen.

Orbán Viktor miniszterelnököt Strasbourban mikrofonvégre kapta a brit média, és úgy tűnik a kormányfő hálás volt a támogatásért:

- mondta egy nappal azután, hogy a brit brexit-ügyi miniszter közölte: alku hiányában London nem fizeti be azt a több, mint 30 milliárd eurós költségvetési hozzájárulást, amelyre korábban ígéretet tett.

Az Independent című brit lap hozzáteszi, hogy a nyugat-európai konzervatívok nagy része megszavazta a jelentést. Így a 17 tagú spanyol néppárti frakcióból három híján mindenki igennel voksolt, és a 19 tagú francia frakcióból is csak hárman nem szavaztak a Magyarországot elmarasztaló jelentésre.

Az osztrák ÖVP összes európai parlamenti képviselője és az általában a Fideszhez közel álló bajor Keresztényszociális Unió vezetője, Manfred Weber a magyar kormány ellen fordult.

Nagy-Britanniában zsidó vezetők is bírálták a torykat, amiért Budapesttel tartottak. Az egyik legnagyobb szervezet, a Zsidó Képviselők Tanácsa szerint „nagyon aggasztó, hogy a konzervatívok védelmükbe vették Magyarország felháborító gyakorlatát, amelynek egyaránt része a heves antiszemitizmus és az iszlamofóbia”.

A nyilatkozat sérelmezte a „muzulmán behatolókról”, a mérgező migránsokról szóló, a szervezet által Orbán Viktornak tulajdonított megjegyzéseket, valamint a zsidó jótékonykodónak nevezett Soros György elleni kampányt.

We note with disappointment that Conservative Party MEPs have voted in defence of Hungary’s populist, right-wing government of Viktor Orban. Full statement by @BoDPres Marie van der Zyl in photo: #humanrights #antisemitism #racism #Hungary #ViktorOrban pic.twitter.com/vX817ucA50