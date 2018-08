Az Iránnal üzletelő német cégek Trumptól félnek

A 2015-ben kidolgozott és 2016 januárjában Iránnal megkötött atomalkut az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Nagy-Britannia, Francia- és Németország valamint az Európai Unió írta alá. Elsőként a francia külügyminiszter látogatott Teheránba, őt német kollégája követte, és így mindkét uniós országnak sikerült újraélesztenie a korábban virágzó kereskedelmi kapcsolataikat.

Az amerikai elnök azonban idén májusban egyoldalúan

felmondta a megállapodást és büntető intézkedésekkel fenyegette nemcsak a teheráni kormányt,

hanem még azon nyugat-európai cégek ellen is komoly retorziókat helyezett kilátásba, amelyek a ma életbe léptetett amerikai szankciók után sem szüntetik be üzleti kapcsolataikat Iránnal.

Az amerikai elnök twittelt Donald Trump egy Twitter-üzenetben nem sokkal az intézkedések életbeléptetése után közölte: aki üzletet köt Iránnal, az nem fog tudni az Egyesült Államokkal. Az amerikai elnök a nagy szavakat sem kerülve úgy fogalmazott: „világbékét szeretnék, nem kevesebbet”, majd megismételte, hogy nyitott a tárgyalásokra.

Német vállalatok nemrég még közel 3 és fél milliárd euró értékben kereskedtek iráni partnereikkel, de most – mint Berlinben az Ipar- és Kereskedelmi Kamara elnöke, Martin Wansleben elmondta –

erős bizonytalanság lett úrrá rajtuk, mert attól tartanak, hogy Donald Trump beváltja fenyegetéseit és amerikai tilalom alá helyezi őket.

Némi megnyugtatással szolgált a berlini gazdaságügyi minisztérium szóvivője, aki közölte, hogy

a kormány ezeknek a cégeknek export-garanciát biztosít az Egyesült Államokba irányuló kivitelük elakadása esetén.

Utalt arra is, hogy a kormány továbbra is folytatja diplomáciai erőfeszítéseit, hogy Washington ne léptessen életbe büntető intézkedéseket az Iránnal továbbra is üzletelő német vállalatokkal szemben, a pénzforgalom fenntartására pedig kapcsolatot keres azon teheráni bankokkal, amelyek nem szerepelnek az amerikai tiltó-listán.

Időközben megszólalt a német külügyminiszter is, és hangsúlyozta, hogy

az Európai Unió változatlanul is érvényesnek tekinti az Iránnal kötött atom-megállapodást.

HeikoMaas hangsúlyozta, hogy az EU a Washington és Teherán közti feszültség feloldásának munkálkodik.

Iráni atomprogram - Hatályba lépett az Európai Unió frissített blokkoló rendelete A rendelettel megtiltják az európai cégek számára, hogy eleget tegyenek az Irán elleni amerikai szankcióknak, így próbálva életben tartani az Egyesült Államok által nemrég egyoldalúan felmondott iráni nukleáris megállapodást. Az eredetileg 1996-ban elfogadott rendelet frissítésével büntetés terhe mellett megtiltják az európai vállalkozások számára, hogy az amerikai korlátozások miatt felszámolják üzleti kapcsolataikat Iránnal, lehetővé teszik, hogy kártérítést követeljenek a szankciókból eredő káraikért azok okozóitól, valamint kimondják, hogy nem ismerik el a büntetőintézkedéseket kikényszeríteni hivatott bírósági ítéleteket. Az uniós állampolgároknak tilos eleget tenniük a szankciók előírásainak, kivéve, ha a bizottság kifejezetten felhatalmazza erre őket, mert máskülönben súlyosan sérülnének ezen személyek vagy az EU érdekei. Az Európai Bizottság leszögezte: mindent meg fog tenni az érintett európai vállalatok védelmében.

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh