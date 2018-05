Behajtható a szlovákiai sofőrökön a magyar útdíjbírság?

Szlovák ügyvédi irodák segítenek behajtani a bírságot a Magyarországon autópálya-matrica nélkül közlekedő sofőröktől. Teszik mindezt annak ellenére, hogy az Európai Unió jogszabályai nem engedik, hogy a hatóságok külföldre postázzanak ilyen bírságot. A szabály értelmében a szlovák sofőrt csak akkor tudják megbüntetni, ha a rendőr megállítja az autót. Vagy mégsem?

A pozsonyi Új Szó napilap vezércikke foglalkozik a magyar útbírságok behajthatóságával. Az uniós jogszabályok értelmében, ha a külföldön érvényes autópálya-matrica nélkül hajt valaki fizetős útszakaszra, akkor az illető csak abban az esetben bírságolható meg, ha a helyszínen lefülelik őt a rendőrök. Utólag, postai úton már nem behajtható a büntetés, mivel az autópályákon felállított kamerák csak a vétkes autó rendszámát rögzítik, a hatóságok számára a külföldi sofőr személyes adatai legális úton pedig nem hozzáférhetőek.

A lap szerint Magyarországról mégis több szlovák állampolgár kapott már ilyen jellegű bírságot, ugyanis, mint írják,

a magyar Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szlovákiai ügyvédi irodák segítségével próbálja behajtani a bírságot a szlovákiai sofőröktől.

Kérdést vet fel, hogy ha a magyar útdíjkezelő legálisan nem tudja megszerezni a sofőr adatait, igénybe veheti-e az ügyvédi iroda szolgáltatásait, amely az eredeti bírság mellett plusz ügyvédi díjat számláz a matrica nélkül közlekedő szlovákiai sofőrnek.

A pozsonyi napilap egy konkrét esetet is megemlít, amely során egy szlovákiai sofőrnek a bírság kifizetésére való felszólítást a szabálysértés után több mint egy évvel postázták, és

az eredetileg kiszabott mintegy 50 eurós (16 ezer forint) bírság mellé a szlovákiai ügyvédi iroda további 40 eurós számlát is csatolt.

A szlovák közlekedési minisztérium arról tájékoztatott, hogy mivel nincs lehetőség az e-matrica nélkül közlekedő külföldi sofőröktől behajtani a bírságot, ezért Szlovákia nem is bünteti utólag a külföldi szabálysértőket. Karolína Ducká, a tárca szóvivője emlékeztetett, hogy Ausztriában is hasonló a helyzet: ott szintén csak közúti ellenőrzés során szabható ki a helyszíni bírság. Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter már korábban is szorgalmazta, hogy uniós szinten módosítsák a vonatkozó szabályokat, de egyelőre nem született előrelépés az ügyben. A következő tanácskozás e témában június 7-én lesz Luxembourgban.