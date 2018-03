Elmérgesedett a brit-orosz viszony, Moszkva reagált diplomatái kitiltására

Lejárt az Angliában megmérgezett volt orosz kém ügyében Moszkvának küldött magyarázatkérő ultimátum. Orosz illetékesek már előre közölték, hogy nem válaszolnak, amíg nem kapnak mintát a mérgező ideggázból, ugyanis Moszkva szerint a merénylethez Oroszországnak nincs köze. A londoni orosz nagykövet ehhez hozzátette, hogy Oroszország nagyhatalom, nem lehet hozzá csak úgy ultimátumokat küldözgetni. London kiutasít 23 orosz diplomatát.

A hajdan szovjet vegyészek által kifejlesztett, novicsok nevű idegázzal megmérgezett, 66 éves Szergej Szkripal volt orosz kettősügynök még mindig súlyos állapotban van, kérdés, felépül-e valaha. Az Oroszországból hozzá előző nap látogatóba érkező leánya, akivel együtt találták meg Salisbury-ben, ájultan egy park padján, kicsit jobban van, de állapota változatlanul válságos.

A segítségükre siető brit rendőr szintén a mérgező ideggáz hatása alá került, és kórházi ápolásra szorul.

A II. világháború óta nem vetettek be Európában ilyen erős ideggázt. A merénylet óriási vihart vert, és felháborodást keltett. Mivel a gáz szovjet találmány, az elkövetés gyanúja Moszkvára irányul, annál is inkább, mert orosz szerveknek lehetett okuk arra, hogy a talán bizonyos ügyletekben még aktív Szergej Szkripált eltegyék láb alól. De az orosz hatóságok hárítják a felelősséget, és sértésnek tartják a brit ultimátumot.

Theresa May miniszterelnök a Downing Street 10-ben a brit Nemzetbiztonsági Tanács vezetőivel konzultált, majd a kérdések órája után tett bejelentést a parlamentben: London az ENSZ Biztonsági Tanács sürgős összehívását kérte a merénylet ügyében.

Orosz illetékesek előre jelezték, hogy bármiféle brit korlátozó vagy más formában orosz érdekeket sértő lépésre, hasonló jellegű intézkedésekkel fognak válaszolni. De Theresa May - tekintettel az incidens súlyosságára - nem riadt vissza a határozott lépésektől. A harci gáz bevetését a brit lakosság elleni merényletnek tekinti, egyben a vegyi fegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezmény megsértésének. A NATO is foglalkozni fog az üggyel, és felkérte az orosz kormányt: ne zárkózzék el a történtek megvitatásától.

A brit miniszterelnök elmondta, hogy mivel a múltban is volt példa Angliában élő orosz biztonsági személyek megmérgezésére, és bebizonyosodott, hogy Moszkva állt e merényletek mögött - így volt ez a Litvinyenko-ügyben is -, nem indokolatlan Oroszország figyelmeztetése, büntetőintézkedésekkel. A Litvinyenko-incidens után négy orosz diplomatát utasított ki London, most 23 orosz diplomata kiutasítására kerül sor.

Ezen túlmenően, Nagy-Britannia lazítja hivatalos kapcsolatait Oroszországgal. Visszavonja Szergej Lavrov orosz külügyminiszter meghívását, tüzetesen ellenőrzi az érkező orosz áruszállítmányokat, és ha londoni rezidens orosz nagyvállalkozókról kiderül, hogy nem kívánatos tevékenységet folytatnak, kiutasítja őket. Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra az újabb merénylet elleni tiltakozásképpen nem utaznak el a brit királyi család tagjai és más előkelőségek.

Theresa May megemlítette, hogy nem az orosz néppel van vitája, hanem a világot veszélyeztető merényletek végrehajtóival. A változás után kedvezővé vált Nagy-Briannia és Oroszország viszonya, ezt rombolhatják le a mostanihoz hasonló incidensek. Theresa May Putyin elnök személyes felelősségét is felvetette.

A brit kormányfő telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, Angela Merkel német kancellárral és Emmanuel Macron francia kormányfővel. Mindhárman támogatásukról biztosították. Más országvezetőkkel is konzutálni fog a világ biztonsága érdekében.