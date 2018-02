Visszafordult a Golf-áramlat, álmélkodnak Angliában

Egy szokatlan meteorológiai jelenség következtében hetek óta ellenkező irányban halad a Golf-áramlat és emiatt a Brit-szigetekre szokatlan sarki hideg tört be. Nem szibériai zimankó, mindössze mínusz 4-5 fok, de az angolok már ezt is dideregve fogadják, még azon is csodálkoznak, hogy Londonban kora reggel vékony hóréteg borítja a háztetőket.