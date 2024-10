Küldetés az űrben a folyékony vízért - videó

Az űreszközt a floridai Kennedy Űrközpontból a SpaceX hordozórakétája, a Falcon Heavy juttatta a világűrbe, ahol mintegy öt és fél éven keresztül halad majd, hogy elérje a Jupitert, majd pedig az óriásbolygó körüli pályára álljon.

Az Europa Clipper küldetésének elsődleges célja, hogy a Jupiter egyik holdját, az Európát tanulmányozza, és megpróbáljon folyékony halmazállapotú vizet találni rajta.

A tervek szerint a NASA űrszondája 2030-ban kezdheti meg a küldetés legfontosabb szakaszát, amikor mintegy 25 kilométerre fogja többször is megközelíteni az Európa felszínét. A fedélzetén található radarok segítségével a hold jégrétege alatt folyékony óceán jelét keresi majd. Az űreszköz küldetése 2034-ben zárul.

A tudósok többsége szinte bizonyos abban, hogy az Europa 15-24 kilométer vastagságú külső jégburka alatt folyékony halmazállapotú víz található.

Az Europa Clipper-nek nem kimondott célja, hogy életet keressen, ehhez nincsenek detektorai, ugyanakkor az élet kialakulásának feltételeit jelentő szerves összetevők és egyéb bizonyítékok után kutat majd, amikor 49 alkalommal megközelíti a Jupiter holdját.

A NASA kutatója, Gina Di Braccio az Europa Clipper indulásának előestéjén a küldetés jelentőségét alátámasztva úgy fogalmazott, hogy "az olyan, óceánnal rendelkező világok, mint az Europa nem csak azért különlegesek, mert elképzelhető rajtuk az élet, hanem, azért mert az élet ma is lehetséges rajtuk".

