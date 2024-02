Senki sem érti, miért használják még a "gyilkos fájdalomcsillapítót"

A spanyol orvosok által széles körben használt, a brit média által csak „gyilkos fájdalomcsillapítónak” nevezett gyógyszer sorra szedi áldozatait a szigetországban - írja a Pénzcentrum a Daily Mail cikke alapján, akik utána jártak a szer mellékhatásainak.

Egy Spanyolországban élő brit nő a lapnak elmondta, amputálni kellett ujjait a kezén és a lábán is, miután szeptikus sokkot kapott, és a bőre elkezdett "rohadni". Az orvosok a tüneteit a Nolotillal hozták összefüggésbe. Egy másik, 60-as éveiben járó áldozat azt is elmesélte, hogyan szenvedett a „szörnyű” mellékhatásoktól, amelyek „borzalmassá” tették az életét, miután Nolotilt kapott, hogy enyhítsék a vállműtétje utáni fájdalmat.

Mint írják,

a Nolotil az egyik legnépszerűbb fájdalomcsillapító Spanyolországban, évi 22 millió dobozzal fogy.

A gyógyszert Németországban szabadalmaztatták 1922-ben Novalgin néven és ma is számos helyen forgalmazzák, ám az idő közben kiderült káros mellékhatásai miatt 40 országban, például Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, Indiában és Ausztráliában is betiltották. Magyarországon 2007 és 2020 között vényköteles gyógyszernek számított.

Az ADAF (Association of Affected by Pharmaceuticals) egy brit non-profit szervezet, amelynek célja, hogy segítsen és támogasson olyan egyéneket és családokat, akik megtapasztalták a Nolotil (metamizol) mellékhatásait. Spanyolországban viszont vezető fájdalomcsillapító, bármilyen típusú fájdalom csillapítására vagy láz csökkentésére felírják, ahogy fejfájásra, fogfájásra, térdfájásra, hátfájásra, sebészeti beavatkozások előtt vagy után is.

A brit szervezetnek legkevesebb 350 olyan, 1997 és 2023 között történt esetről van tudomása, melyekben a készítmény súlyos mellékhatásokat okozott, ezek közül 170 Spanyolországban nyaraló turista volt.

Mindezek dacára a spanyol kórházakban és egészségügyi központokban továbbra is szabványos protokollként írják fel a Nolotilt. Sőt, a cikk szerint a betegek jogait is sértik azzal, hogy akkor is adják, ha a páciens kifejezetten kéri, hogy ne kapja meg, és akkor is, ha a kórtörténetben szerepel, hogy a kezelt személy allergiás a gyógyszerre.

A Nolotil-ellenes kampányt folytató Cristina Garcia del Campo elmondta, hogy csaknem 40 brit állampolgárról tud, akik 2016 óta haltak meg a gyógyszer beadása után, de hozzátette, hogy a valós szám sokkal magasabb is lehet.

A Spanyol Gyógyszer- és Egészségügyi Termékek Ügynöksége 2018-ban már vizsgálta a spanyolországi helyzetet, mivel a helyi farmakovigilanciai rendszert értesítették az agranulocitózis (lecsökkent fehérvérsejt-szám, nagyobb fogékonyság a fertőzésekre) eseteiről, különösen a brit betegek esetében. Mint megállapították,

az agranulocitózisra nagyobb fogékonyság figyelhető meg Észak-Európa lakosságában bizonyos genetikai tényezők miatt,

de a meghatározott etnikai jellemzőkkel rendelkező populációk nagyobb kockázatát nem lehetett egyértelműen kizárni vagy megerősíteni.

A Marbellában található Costa del Sol Kórház statisztikailag vizsgálta a betegek körében előforduló agranulocitózisos eseteket, és megállapította, hogy öt év alatt a betegek egyharmada brit, kétharmada egyéb külföldi volt.

A spanyol médiában már felvetették, hogy előbb-utóbb nyugdíjazni kell a Nolotilt, mert egyre többet használják: "egyre több jel utal arra, hogy túladagoljuk a metamizolt, vagy nem biztonságos módon írjuk fel, és ez (még ha figyelmen kívül hagyjuk is a komolyabb mellékhatásokat) nagyon komoly hatással van az egészségre" - írták akkor.

A probléma tényleg valós, hiszen a Spanyol Gyógyszerügynökség már 2018-ban figyelmeztetést adott ki az egészségügyi szakembereknek, amelyben azt javasolta, hogy kerüljék a metamizol felírását a „lebegő populációnak”, azaz a turistáknak vagy az ideiglenes látogatóknak - írja a lap.