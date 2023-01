Ijesztő gyorsasággal terjed az új omikron turbómutáns

A koronavírusos megbetegedések több mint 40 százalékáért az XBB.1.5 variáns felel az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) pénteki adatai szerint. Az ország egyes részein még ennél is nagyobb teret nyert a variáns: az ország északkeleti részén az esetek háromnegyedét okozza.

Eric Topol amerikai szakember szerint az eredeti omikron törzs óta nem tapasztalták azt, hogy egy friss variáns ilyen tempóban terjedjen - Tim Spector, a londoni King's College epidemiológus professzora szerint idén talán erre a variánsra kell, hogy szegeződjön majd a világ szeme.

Az XBB.1.5 az omikron XBB variánsának tovább mutálódott változata - az XBB-t augusztusban Indiában szekvenálták először. A WHO adatai szerint mostanra legalább 70 országban megjelent, októberben Ázsia egyes országaiban, például Indiában és Szingapúrban is ez a variáns felelt az esetszámok növekedéséért - írja a Sky News.

Kutatások kimutatták, hogy a korábbi fertőzések vagy az oltás kialakította immunvédelmet is képes kikerülni ez a variáns.

Az XBB.1.5 miatti aggodalom oka a variáns dinamikus amerikai terjedése: már Nagy-Britanniában is aggodalomra okot adó vírusváltozatként kezelik. December közepén még csak a brit esetek 4 százalékáért felet ez a variáns.

Lawrence Young, a Warwicki Egyetem virológusa szerint az egyébként is megtépázott brit egészségügyre csapást mérhet ez a variáns - annak ellenére, hogy nem tudják, pontosan mire számítsanak tőle egy olyan populációban, melynek nagy része ki volt már téve valamely omikron törzsnek, az ötven év feletti lakosság nagy része pedig megkapta már kétkomponensű emlékeztető oltását.

"Mindent egybevéve is

figyelmeztetésként kell tekintenünk rá:

nem lehetünk nyugodtak a koronavírussal szemben. Ez a variáns, illetve a jövőbeliek is mélyíthetik az ellátórendszer jelenlegi problémáit, ezért figyelnünk kell rájuk" - mondta el a szakember a Sky Newsnak.

Barbara Mahon, az amerikai CDC munkatársa szerint arra nincsen bizonyíték, hogy ez a variáns súlyosabb megbetegedést okozna, mint az eredeti omikron törzs. Elmondása szerint

nem kiugróan magas a kórházban kezelt betegek száma azokon a területeken sem, ahol az XBB.1.5 nagyobb arányban okoz megbetegedéseket, mint máshol.

A világ egy része jelenleg Kínára figyel az ott megugró esetszámok miatt, de több szakember szerint is fontosabb most az XBB-re koncentrálni annak immunvédelmet megkerülő tulajdonsága miatt. Isaach Bogoch, a Torontói Egyetem fertőzőbetegség-szakértője szerint egyértelműen képes új hullámot kialakítani ez a variáns, ugyanakkor még ha ez meg is történik, nem számít arra, hogy ismét tömegek szoruljanak ellátásra vagy sok halálos áldozat legyen, mivel a legtöbb ország népessége már rendelkezik az immunitás bizonyos szintjével.

