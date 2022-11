Aszteroida robbant fel a Föld légkörében - videó

Hétvégén a 2022 WJ1 nevű aszteroida behatolt a Föld légkörébe, lángra lobbanva üstökösként áthúzott helyi idő szerint szombat hajnali fél négy környékén a sötét kanadai égbolton, majd még a levegőben megsemmisült. De nem egyszerűen elégett, hanem felrobbant, aminek hangját Kanada egyes részein, szem- és fültanúk szerint a Niagara-vízesés térségében is hallani lehetett - írta az Index.

Az alábbi felvételen a torontói CN Tower hátterében látható a csóvát húzó égitest.

I figure you'll appreciate this @BadAstronomer.

A ~1m asteroid was spotted hours before it hit the atmosphere above southern Ontario. Meteorites may have landed near the southern shore of Lake Ontario, near Grimsby. https://t.co/auD09UykOt — Scott Sutherland, Science Writer (he/him) (@ScottWx_TWN) November 19, 2022

Last night, newly-discovered asteroid 2022 WJ1 impacted Earth near Niagara Falls. Only about 1 meter wide, it caused no damage. The only difference between this an many similar bright bolides is that it was discovered hours prior to impact. That's happened only 5 other times. pic.twitter.com/RuHlJLFkuI — Tony Dunn (@tony873004) November 19, 2022

Az Európai Űrügynökség azt írta, hogy az égitest a légkörbe érve a robbanás előtt tűzgolyóvá vált, ezért volt annyira látványos. Megjegyezték azt is, hogy a globális aszteroidaérzékelő rendszer még jóval az érkezése előtt észlelte az égitestet, és figyelmeztette a szakembereket. Bár

ez még csak a hatodik alkalom volt, amikor ez a rendszer működésbe lépett,

de a szakemberek szerint folyamatosan javul a bolygóvédelem.

A <1m object has struck?in the skies above Niagara Falls, becoming a safe #fireball. For just the 6th time, global #asteroid warning systems saw it pre impact, alerting #PlanetaryDefence experts where & when. 'Only' 6x, but this capability is rapidly improving#AsteroidImpact☄️ https://t.co/PMZi5f0m9q — ESA Operations (@esaoperations) November 19, 2022

Nyitókép: Twitter/Scott Sutherland, Science Writer