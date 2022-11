Ötven éve nem láthatott ilyet földi "legénység" - videó

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, magyar idő szerint szerda reggel 8 óra előtt útnak indult az Artemis-1 űrhajó, amely a NASA új Hold-programjának első missziója. Az ember nélküli küldetés főpróbája a későbbi, űrhajósokkal végrehajtott Holdra szállásnak. Most bábukat, LEGO-figurákat és plüssöket szállít az űrhajó.

Az Artemis-program célja, hogy még az évtized végén tartós és széleskőrű emberi jelenlétet alakíthassanak ki a Holdon. A program egyben felkészülés az első emberi Mars-misszióra.

Egyelőre minden rendben halad, az Orion űrhajó sikeresen levált a NASA új és rekorder rakétájáról, az SLS-ről (Space Lauch System) és úton van a Hold felé, hogy ott orbitális pályára álljon. A tervek szerint december 11-én fog visszatérni, 25,5 napos tesztrepülés után.

Útja közben magyar idő szerint szerdán már a Földre küldött néhány videót, amelyeken a bolygónk is látszik. Az első, közelebbi felvételen a Nap ellenfényében szürke gömbként "lebeg" a Föld, míg a későbbin már távoli, lenyűgöző, kékesfehér márványgolyóként fénylik a sötét világűrben. A NASA videójának narrációja szerint emberi űrutazásra alkalmas eszközből ilyet utoljára mintegy 50 éve, 1969-ben, az első Holdra szálláskor láthattak.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022