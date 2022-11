Kilőtték a világűrbe a NASA új generációs holdrakétáját – videó

A holdrakétát eredetileg augusztus végén akarták útnak indítani, de két alkalommal is le kellet fújni a kilövést üzemanyagszivárgás miatt, majd szeptemberben egy hurrikán is akadályozta a felszállását.

A Kennedy Űrközpont kilövőállásán korábban egy szelepből szivárgott a hidrogén üzemanyag, ám miután a hibát elhárították, egy másik probléma is felmerült egy radarállomás rossz kapcsolója miatt, de végül ezt is kiküszöbölték.

A rakétáról a tervek szerint kilövés után másfél órával leválik az Orion űrhajó, ami elhagyja a Föld körüli pályát és 25 napos útja csúcspontján alig száz kilométerre megközelíti a Hold felszínét, majd várhatóan december 11-én visszatér a Földre, és mintegy két millió kilométert tesz meg.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 — NASA (@NASA) November 16, 2022