Rekorder Orion-küldetés: minden ok megvan az ünneplésre Kiss László szerint

Csúcsot döntött a NASA Artemis-1 holdmissziójának űrkapszulája: az Orion már több mint 432 ezer kilométerre távolodott el a Földtől, meghaladva az Apollo-13 52 éves rekordját, amely 400 171 kilométer volt, és egyben új rekordot beállítva, ugyanis ez a legnagyobb távolság, amelyet utasok számára gyártott űreszköz eddig valaha elért. A következő járattal, 2024-ben már legénység is utazik majd.

"Nagyjából az útja felénél jár, december 11-én fog majd visszaplaccsanni a Csendes-óceánba az Orion űrhajó. Hétfőn napközben az átlagos távolsága a Földtől 270 ezer mérföld volt, a legnagyobb távolság 440 ezer kilométer lesz, ilyen távolra embert szállítani képes űrhajó még soha nem jutott" - mutatott rá az InfoRádiónak nyilatkozva Kiss László csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.

A tudós az űrhajó útvonalát külön kiemelte.

"A Földről elindult, odaért a Holdhoz, akkor

de a Földről nézve gyakorlatilag egy íves szerkezetet kirajzoló pályán halad végig. Aztán még egyszer megközelíti a Holdat, aztán penderül majd a Föld felé vissza" - ecsetelte.

Orion has now reached the Moon, here's how it will get back to Earth on the 11th of December. pic.twitter.com/2vvTw8AZ1Z — Primal Space (@thePrimalSpace) November 21, 2022