Földnyugta és Holdkerülés - videón és képeken, ahogy mérföldköveket lép át az Orion

Küldetésének hatodik napján az Orion elérte a Holdat, elhaladt több Apollo-leszállóhely felett, és mintegy 80 mérföldre (128 kilométerre) közelítette meg a Hold felszínét, magyar idő szerint hétfőn 13:57-kor. Ekkor járt a legközelebb küldetése során az égitesthez.

A NASA munkatársai ezután arra készülnek, hogy az Orion a Hold körüli távoli retrográd pályára álljon (magyarázat-videó lejjebb). Az űrkapszula 5102 mérföld/órás sebességgel "rongyolt" az űrben.

Az Orion a korábbi Apollo és jövőbeli Artemis küldetéseknél is messzebb jár majd a Földtől.

On the sixth day of its mission, @NASA_Orion approached the Moon, passing over several Apollo landing sites and as close to 80 miles (128 km) above the lunar surface.



Teams are preparing for Orion to enter a distant retrograde orbit of the Moon: https://t.co/nM9gIZGCEV pic.twitter.com/RetFIrWyiJ — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 22, 2022

Orion has now reached the Moon, here's how it will get back to Earth on the 11th of December. pic.twitter.com/2vvTw8AZ1Z — Primal Space (@thePrimalSpace) November 21, 2022

Ahogy az Orion a Hold túloldalára került, a Föld eltűnt égi kísérője mögött, voltaképpen Földnyugtát lehetett látni - ezt meg is örökítette az űrhajó kamerája.

Earth "setting" behind the Moon just now, as seen by the @NASA_Orion spacecraft pic.twitter.com/JHvnObRluP — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) November 21, 2022

"A küldetés továbbra is a terveknek megfelelően halad. A földi rendszerek, a műveleti csapatok és az Orion űrhajó továbbra is felülmúlja a várakozásokat, és útközben folyamatosan tanulunk erről az új, mélyűr-űrhajóról" – mondta Mike Sarafin, az Artemis 1 küldetés vezetője a hétfői eligazításon a Johnson Space Centerben.

Az Orion december 11-én tér vissza a Földre. Ha addig minden jól alakul, akkor a tervek szerint 2024-ben már űrhajósokkal a fedélzetén indulhat a Holdhoz az Artemis 2 küldetés.

Nyitókép: Twitter/NASA